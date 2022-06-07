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ВОЙНА В УКРАИНЕ

К потерям врага добавились больше 100 оккупантов, 16 ББМ, самолет и вертолет – Генштаб

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Наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на славянском направлении
Наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на славянском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 360 солдат. Об этом 7 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 110 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 1390 (+4);
  • боевые бронированные машины – 3416 (+16);
  • артиллерийские системы – 694 (+4);
  • РСЗО – 207;
  • средства ПВО – 96;
  • самолеты – 212 (+1);
  • вертолеты – 177 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2);
  • крылатые ракеты – 125;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2405 (+10);
  • специальная техника – 53.

"Наибольшие потери противник понес на славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334544058858679

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
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