В России сообщили об уничтожении в Украине очередного российского генерала, на этот раз – Кутузова

Пропагандист рассказал, что Кутузов, с которым он дружил, "повел в атаку людей" и был убит.

По словам Сладкова, Кутузов – уже "четвертый российский генерал, погибший в бою".

Telegrаm-каналы боевиков "ЛДНР" уточняют, что генерал-майор Кутузов погиб в Николаевке Попаснянского района Луганской области.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук написал в Telegram, что Кутузов был так называемым "командиром армейского корпуса ДНР".

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