В России сообщили об уничтожении в Украине очередного российского генерала, на этот раз – Кутузова

Пропагандист рассказал, что Кутузов, с которым он дружил, "повел в атаку людей" и был убит.
По словам Сладкова, Кутузов – уже "четвертый российский генерал, погибший в бою".
Telegrаm-каналы боевиков "ЛДНР" уточняют, что генерал-майор Кутузов погиб в Николаевке Попаснянского района Луганской области.
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук написал в Telegram, что Кутузов был так называемым "командиром армейского корпуса ДНР".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Пентагона на 10 мая, с февраля в Украине погибло до 10 генералов армии РФ. После этого появлялась информация еще как минимум об одном убитом генерале.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 5 июня, потери армии оккупантов в войне против Украины составили около 31 150 человек.