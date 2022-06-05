ГОРДОН
 
 
МИР

Шольц с Макроном и Путин в крови – новая обложка польского журнала Wprost

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон и Шольц совместно общались с Путиным в течение 80 минут
Макрон и Шольц совместно общались с Путиным в течение 80 минут
Фото: ЕРА

Польский журнал Wprost разместил на обложке свежего номера президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, которые проводили телефонный разговор на тему войны в Украине. Обложку издание показало 5 июня в Fаcebook.

Номер, который датирован 6–12 июня, журналисты посвятили в том числе войне России против Украины.

"Шольц и Макрон спасают лицо Путина", – описали смысл обложки в издании.

На обложке с одной стороны телефонной трубки изображены Шольц и Макрон, с другой – Путин, принимающий ванну в жидкости красного цвета, символизирующей кровь.

https://www.facebook.com/tygodnikwprost/posts/10159890701112118

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После объявления 24 февраля Путиным о вторжении российских воск в Украину Макрон и Шольц неоднократно разговаривали с главой Кремля по отдельности, а 28 мая Макрон и Шольц совместно провели 80-минутный разговор с Путиным. Они уговаривали его вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Путин в ответ рассуждал "об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием" и вновь предлагал "найти варианты для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов", – но только в обмен на снятие санкций.

Разговоры Шольца и Макрона с Путиным вызвали критику, в том числе в Евросоюзе.

Теги: Россия, Владимир Путин, Польша, война, телефоны, переговоры, вторжение, журналисты, война России против Украины, президент, карикатура, Эммануэль Макрон, журнал, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
"Прощались и не знали, увидимся ли снова". Осадчая показала фото с отцом после разлуки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
  "Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
Цибульская об антивоенных высказываниях Галкина, Земфиры и Панина: Ничего на дух не переношу с той стороны
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо
  "Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо G
Дмитрий ГОРДОН
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
  Елизавета II во время чаепития с Медвежонком Паддингтоном по случаю платинового юбилея рассекретила, что хранит в своей сумочке. Видео
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
Шакира и Пике официально подтвердили слухи о расставании после 11 лет совместной жизни
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
"Это то, о чем мечтаю! И так будет". Мозговая показала тату на руке в виде трезубца с мечом на фоне цветов и объяснила его значение
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
  "В бункере сдохло пуйло". Леся Никитюк вместе со Степаном Гигой спела о победе Украины над российскими оккупантами. Видео
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Бывший пресс-секретарь Зеленского вышла замуж. Фото
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (105412)
2
Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут (58130)
3
Хлывнюк: Когда Pink Floyd предложила записать песню с моим вокалом, я офигел (26764) G
4
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле (25439)
5
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться (23475)
6
Стало известно, в каких странах теперь будет выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак (17655)
7
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам (15594)
8
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео (12182)
 
 
 
 