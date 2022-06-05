Шольц с Макроном и Путин в крови – новая обложка польского журнала Wprost

Номер, который датирован 6–12 июня, журналисты посвятили в том числе войне России против Украины.

"Шольц и Макрон спасают лицо Путина", – описали смысл обложки в издании.

На обложке с одной стороны телефонной трубки изображены Шольц и Макрон, с другой – Путин, принимающий ванну в жидкости красного цвета, символизирующей кровь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После объявления 24 февраля Путиным о вторжении российских воск в Украину Макрон и Шольц неоднократно разговаривали с главой Кремля по отдельности, а 28 мая Макрон и Шольц совместно провели 80-минутный разговор с Путиным. Они уговаривали его вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "положительно отметили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Путин в ответ рассуждал "об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием" и вновь предлагал "найти варианты для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов", – но только в обмен на снятие санкций.

Разговоры Шольца и Макрона с Путиным вызвали критику, в том числе в Евросоюзе.