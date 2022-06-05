ВСУ сбили вертолет российских оккупантов в Донецкой области

Об этом сообщается в Facebook Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В Донецкой области воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВСУ с ПЗРК "Игла" в очередной раз успешно "приземлили" вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", – говорится в сообщении.

Сезон охоты продолжается, отметили украинские военнослужащие в Facebook.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивные – в районе Северодонецка Луганской области), в Харьковской области и в южной части страны.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июня, потери российских оккупантов в войне против Украины составили около 31 150 человек. Кроме того, ВСУ сбили 175 вертолетов противника.