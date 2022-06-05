Оккупанты из-за потерь отправляют в Украину военнослужащих-женщин – журналист

"В Южном военном округе в связи с большими потерями среди личного состава планируют отправлять участвовать в "специальной военной операции" военнослужащих-женщин, – написал он. – Так, в 58-й общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ) на должности командиров взводов и рот уже назначили женщин-офицеров, которые на данный момент находятся в пунктах постоянной дислокации, но готовятся ехать в Украину выполнять обязанности относительно занимаемых должностей".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивные – в районе Северодонецка Луганской области), в Харьковской области и в южной части страны.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июня, потери российских оккупантов в войне против Украины составили около 31 150 человек.