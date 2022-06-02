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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хорошо видна "вся мощь второй армии мира". Со дна Киевского моря подняли обломки военного вертолета российских оккупантов

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Вертолет оккупантов хотел прорваться в столицу, но пошел ко дну Киевского моря, отметило командование "Север"
Вертолет оккупантов хотел прорваться в столицу, но пошел ко дну Киевского моря, отметило командование "Север"
Фото: ОК Північ / Telegram

Со дна Киевского моря подняли обломки российского военного вертолета, сбитого ВСУ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фото обломков вражеского вертолета опубликовало в Telegram 2 июня оперативное командование "Север" ВСУ.

"Хотел прорваться в столицу – пошел ко дну Киевского моря. Один из российских вертолетов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища, – говорится в сообщении. – Его экипаж уже съели рыбы. А остатки подсохли на солнце и теперь хорошо видна "вся мощь второй армии мира".   

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупационных войск.

По данным Генштаба на 2 июня, потери армии оккупантов в войне против Украины составили 30 850 солдат. В ходе боевых действий ВСУ сбили 175 вертолетов.

Теги: Россия, Украина, вертолет, вторжение, ВСУ, война России против Украины, экипаж, потери России
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