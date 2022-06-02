"Хорошо видна "вся мощь второй армии мира". Со дна Киевского моря подняли обломки военного вертолета российских оккупантов

Фото обломков вражеского вертолета опубликовало в Telegram 2 июня оперативное командование "Север" ВСУ.
"Хотел прорваться в столицу – пошел ко дну Киевского моря. Один из российских вертолетов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища, – говорится в сообщении. – Его экипаж уже съели рыбы. А остатки подсохли на солнце и теперь хорошо видна "вся мощь второй армии мира".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупационных войск.
По данным Генштаба на 2 июня, потери армии оккупантов в войне против Украины составили 30 850 солдат. В ходе боевых действий ВСУ сбили 175 вертолетов.