"Хорошо видна "вся мощь второй армии мира". Со дна Киевского моря подняли обломки военного вертолета российских оккупантов

Фото обломков вражеского вертолета опубликовало в Telegram 2 июня оперативное командование "Север" ВСУ.

"Хотел прорваться в столицу – пошел ко дну Киевского моря. Один из российских вертолетов, который приземлили наши бойцы еще в начале полномасштабного вторжения, подняли со дна водохранилища, – говорится в сообщении. – Его экипаж уже съели рыбы. А остатки подсохли на солнце и теперь хорошо видна "вся мощь второй армии мира".

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