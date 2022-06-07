6 мая на Донбассе отбиты 10 атак оккупантов, уничтожены два склада с боеприпасами – штаб Объединенных сил

Бои продолжаются на двух локациях, отметили в ВСУ Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным Вооруженных сил Украины, за последние сутки потери российских оккупантов составили один танк, три артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, один военный автомобиль и два склада с боеприпасами.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметил в штабе группировки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

5 июня украинские военные отбили на Донбассе семь атак противника, 4 июня – пять атак.