ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

6 мая на Донбассе отбиты 10 атак оккупантов, уничтожены два склада с боеприпасами – штаб Объединенных сил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бои продолжаются на двух локациях, отметили в ВСУ
Бои продолжаются на двух локациях, отметили в ВСУ
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Fаcebook

В понедельник, 6 июня, по состоянию на 21.00 в Донецкой и Луганской областях Вооруженные силы Украины ведут бои на двух локациях. Об этом проинформировала группировка Объединенных сил в Facebook.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

По данным Вооруженных сил Украины, за последние сутки потери российских оккупантов составили один танк, три артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, один военный автомобиль и два склада с боеприпасами.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметил в штабе группировки.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/386167740205209

Война России против Украины. Главное (обновляется)

5 июня украинские военные отбили на Донбассе семь атак противника, 4 июня – пять атак.

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, война, Донбасс, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, артиллерия, вторжение, война России против Украины, война на Донбассе, потери России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
  Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко
Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут
Полозкова: В РФ диктатура, слежка. Чтобы никто никого и не думал избирать, начата война. Если будешь писать правду, посадят, а детей отберут
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
  "Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
Украинский актер Пискунов совершил каминг-аут
  "Я так хочу дому". Зибров посвятил новую песню украинцам, которые из-за войны стали беженцами. Видео
  "Я так хочу дому". Зибров посвятил новую песню украинцам, которые из-за войны стали беженцами. Видео
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Слава Демин стал соведущим Лилии Ребрик вместо Анатолия Анатолича
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Димопулос заявила, что вернулась в Украину, несмотря на убедительные просьбы мужа не ехать
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак показала, как он в плавках прыгает в бассейн
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь Bon Jovi Алек Джон Сач
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Совок убивал не только свободу, а и женственность". Мозговая показала, как выглядела ее родственница, работавшая в Канаде на фабрике
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
  В Харькове выпускники станцевали вальс перед руинами своей школы. Видео
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
"Извините". Арестович показал, как выглядят его подписчики без чувства юмора
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
Солист Imagine Dragons во время концерта в Праге поднял флаг Украины, который передала ему украинка. Видео
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Порешать можно было почти со всеми, кроме отца Зеленского". Анатолий Анатолич рассказал, как договаривался в институте за оценки (305155)
2
"Не выдержал, позвонил Саше". Макаревич рассказал о разговоре с Розенбаумом после выхода в РФ пропагандистской песни о Мариуполе (63869)
3
Актер студии "Квартал 95" от имени российского солдата – Путину: Рекомендую взять в рот и сосать, сосать, пока не станет лучше (62105)
4
"Что ты делаешь?", "Ради всего святого!" 63-летняя Мадонна возмутила сеть постельными снимками (24422)
5
"Когда впервые его увидела, почувствовала: это мой человек". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала историю их знакомства (20240)
6
"Красота вне времени". 52-летняя Лопес показала, как принимает ванну. Фото (18110)
7
"Сегодня впервые в этом году попал в магазины с вещами". Кулеба сделал селфи в новой футболке с желто-синим принтом (17404)
8
"Старались лично меня денацифицировать". Хлывнюк показал осколок российской мины, который попал ему в лицо (15024) G
 
 
 
 