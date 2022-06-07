6 мая на Донбассе отбиты 10 атак оккупантов, уничтожены два склада с боеприпасами – штаб Объединенных сил

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят российским захватчикам урон в живой силе и технике", – говорится в сообщении.
По данным Вооруженных сил Украины, за последние сутки потери российских оккупантов составили один танк, три артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, один военный автомобиль и два склада с боеприпасами.
"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", – отметил в штабе группировки.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 июня украинские военные отбили на Донбассе семь атак противника, 4 июня – пять атак.
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.