"Может быть возвращение". Зеленский объяснил риски Украины в случае прорыва оккупантов на Донбассе

"Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно, куда-то дальше может пойти, если это может перейти на юг, ракетные удары по центру, по нашим стратегическим предприятиям. Может быть возвращение и на те территории, которые были оккупированы частично", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что от оккупантов "неизвестно, чего ждать", поэтому планы России просчитать сложно.
При этом президент Украины считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики.
"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – объяснил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта Зеленский считает одним из самых сложных.