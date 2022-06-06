"Может быть возвращение". Зеленский объяснил риски Украины в случае прорыва оккупантов на Донбассе

Зеленский подчеркнул, что от оккупантов "неизвестно, чего ждать" Фото: president.gov.ua

"Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно, куда-то дальше может пойти, если это может перейти на юг, ракетные удары по центру, по нашим стратегическим предприятиям. Может быть возвращение и на те территории, которые были оккупированы частично", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что от оккупантов "неизвестно, чего ждать", поэтому планы России просчитать сложно.

При этом президент Украины считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)