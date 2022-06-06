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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о "мирных планах" на Западе: Люди хотят какого-то результата для себя, а нам нужен результат для нас

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Зеленский (на фото) заявлял, что о мире готов говорить с Путиным
Зеленский (на фото) заявлял, что о мире готов говорить с Путиным
Фото: president.gov.ua

6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что он не обсуждает какой-либо "мирный план" Запада по поводу войны России против Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Такие переговоры сегодня на уровне нуля. Конечно, всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно не желательному для нас, потому что нас не спрашивают. А желательному для тех или иных сторон. У них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые, так и политические", – заявил Зеленский.

По его словам, от войны "усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя".

"А нам нужен результат для нас", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В мае стало известно об "итальянском плане мира" в Украине, подготовленном главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он состоял из четырех шагов, которые, по мнению Рима, могут остановить войну России против Украины.

В июне CNN сообщил, что официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и достижения мира. Телекомпания отметила, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США – "ничего об Украине без Украины".

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Теги: Россия, война, военные, оккупация, переговоры, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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