Зеленский о "мирных планах" на Западе: Люди хотят какого-то результата для себя, а нам нужен результат для нас

Зеленский (на фото) заявлял, что о мире готов говорить с Путиным Фото: president.gov.ua

"Такие переговоры сегодня на уровне нуля. Конечно, всем хочется нас толкать к какому-то результату, точно не желательному для нас, потому что нас не спрашивают. А желательному для тех или иных сторон. У них, наверное, есть свои заинтересованности, как финансовые, так и политические", – заявил Зеленский.

По его словам, от войны "усталость растет, люди хотят какого-то результата для себя".

"А нам нужен результат для нас", – подчеркнул президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В мае стало известно об "итальянском плане мира" в Украине, подготовленном главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он состоял из четырех шагов, которые, по мнению Рима, могут остановить войну России против Украины.

В июне CNN сообщил, что официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и достижения мира. Телекомпания отметила, что Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США – "ничего об Украине без Украины".