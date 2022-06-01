Байден: Я не буду давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России

Байден отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева Фото: ЕРА

"Мой принцип на протяжении всего этого кризиса: ничего об Украине без Украины. Я не буду давить на украинское правительство – ни публично, ни в частном порядке – чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам", – подчеркнул Байден.

Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по урегулированию конфликта путем переговоров", – добавил американский лидер.

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