Байден: Я не буду давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России

"Мой принцип на протяжении всего этого кризиса: ничего об Украине без Украины. Я не буду давить на украинское правительство – ни публично, ни в частном порядке – чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам", – подчеркнул Байден.
Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
"Они зашли в тупик, потому что Россия продолжает вести войну, чтобы взять под свой контроль как можно большую часть Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работу по укреплению Украины и поддерживать ее усилия по урегулированию конфликта путем переговоров", – добавил американский лидер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В Офисе президента Украины подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.
Помимо этого, американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".
Аналогичное мнение во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.