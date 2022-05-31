Подоляк о риске давления Запада, чтобы Украина пошла на уступки РФ: Невозможный сценарий, это разорвет их

Об этом он заявил в интервью LB.ua, которое вышло 31 мая.
"Есть ли риск, что наши партнеры попытаются надавить на Украину, заставляя ее пойти на уступки? К примеру, поставив в зависимость от нашего согласия дальнейшую военную и экономическую поддержку?" – спросил главред издания Олег Базар.
Подоляк ответил, что это "невозможный сценарий, для Запада в первую очередь".
"Это разорвет их внутренне. Потому что это будет вопрос предательства больших, ключевых ценностей и их общество этого не простит", – сказал советник главы ОП.
По мнению Подоляка, призывы к уступкам озвучивают отдельные политические группы, которые "не совсем понимают, что происходит" или хотят вернуться к "зарабатыванию денег, особенно теневых".
"Но это уже не принципиально. Потому что если Европа поддержит какие-либо пророссийские концепции, в том числе по принуждению Украины к территориальным уступкам, это будет означать, что она умирает", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину.
Так, 19 мая американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине".
23 мая подобное заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, за что подвергся критике в Украине.
"Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать? Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но мы, пожалуй, возьмем помощь оружием", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк 25 мая.
Согласно опросу, который в мае провел Киевский международный институт социологии, 82% украинцев не готовы идти ни на какие территориальные уступки, даже если это позволит быстрее закончить войну.