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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о риске давления Запада, чтобы Украина пошла на уступки РФ: Невозможный сценарий, это разорвет их

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Подоляк: Если Европа поддержит какие-либо пророссийские концепции, в том числе по принуждению Украины к территориальным уступкам, это будет означать, что она умирает
Подоляк: Если Европа поддержит какие-либо пророссийские концепции, в том числе по принуждению Украины к территориальным уступкам, это будет означать, что она умирает
Скриншот: LB live / YouTube

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что призывы со стороны отдельных политиков и экспертов о том, что Украине якобы нужно согласиться на территориальные уступки, – это точечные истории.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, которое вышло 31 мая. 

"Есть ли риск, что наши партнеры попытаются надавить на Украину, заставляя ее пойти на уступки? К примеру, поставив в зависимость от нашего согласия дальнейшую военную и экономическую поддержку?" – спросил главред издания Олег Базар. 

Подоляк ответил, что это "невозможный сценарий, для Запада в первую очередь". 

"Это разорвет их внутренне. Потому что это будет вопрос предательства больших, ключевых ценностей и их общество этого не простит", – сказал советник главы ОП. 

По мнению Подоляка, призывы к уступкам озвучивают отдельные политические группы, которые "не совсем понимают, что происходит" или хотят вернуться к "зарабатыванию денег, особенно теневых". 

"Но это уже не принципиально. Потому что если Европа поддержит какие-либо пророссийские концепции, в том числе по принуждению Украины к территориальным уступкам, это будет означать, что она умирает", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину.

Так, 19 мая американская газета The New York Times в своей редакционной статье выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Эта статья вызвала волну критики в Украине. В Офисе президента заявили, что издание не понимает процессов, происходящих в стране, так как у него "есть офис в Москве, но нет офиса в Украине". 

23 мая подобное заявление сделал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, за что подвергся критике в Украине. 

"Не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь. Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать? Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но мы, пожалуй, возьмем помощь оружием", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк 25 мая.

Согласно опросу, который в мае провел Киевский международный институт социологии, 82% украинцев не готовы идти ни на какие территориальные уступки, даже если это позволит быстрее закончить войну.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генри Киссинджер, война России против Украины, суверенитет, Михаил Подоляк, давление
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