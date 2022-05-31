Подоляк о риске давления Запада, чтобы Украина пошла на уступки РФ: Невозможный сценарий, это разорвет их

Подоляк: Если Европа поддержит какие-либо пророссийские концепции, в том числе по принуждению Украины к территориальным уступкам, это будет означать, что она умирает Скриншот: LB live / YouTube

Об этом он заявил в интервью LB.ua, которое вышло 31 мая.

"Есть ли риск, что наши партнеры попытаются надавить на Украину, заставляя ее пойти на уступки? К примеру, поставив в зависимость от нашего согласия дальнейшую военную и экономическую поддержку?" – спросил главред издания Олег Базар.

Подоляк ответил, что это "невозможный сценарий, для Запада в первую очередь".

"Это разорвет их внутренне. Потому что это будет вопрос предательства больших, ключевых ценностей и их общество этого не простит", – сказал советник главы ОП.

По мнению Подоляка, призывы к уступкам озвучивают отдельные политические группы, которые "не совсем понимают, что происходит" или хотят вернуться к "зарабатыванию денег, особенно теневых".

"Но это уже не принципиально. Потому что если Европа поддержит какие-либо пророссийские концепции, в том числе по принуждению Украины к территориальным уступкам, это будет означать, что она умирает", – добавил он.

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