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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно было вводить визовый режим с Россией и ставить железный занавес еще в 1991-м – Подоляк

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Подоляк: Надо было идти по этому пути, когда Россия была слаба и сама стояла на развилке
Подоляк: Надо было идти по этому пути, когда Россия была слаба и сама стояла на развилке
Скриншот: LB live / YouTube

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что визовый режим Украине с Россией нужно было вводить сразу после подписания Декларации о независимости – в 1991 году.

Такое мнение он высказал в интервью LB.ua, которое вышло 30 мая.

В контексте разговора о поставках оружия в Украину Подоляк сказал, что Украина – не милитарная страна. Журналист в ответ сказал, что у страны, имея такого соседа, как Россия, не было другого выхода, кроме как быть милитарным государством.

"У нас не было другого варианта, как сделать железный занавес, ввести визовый режим, когда в 1991 году была подписана Декларация о независимости. Надо было идти именно по этому пути, когда Россия была слаба и сама стояла на развилке", – отреагировал Подоляк.

Контекст:

Введение визового режима с РФ президент Украины Владимир Зеленский связывал с действиями РФ"У меня есть много предложений от нашей команды по шагам реакции. Они связаны со следующими шагами РФ", – сказал президент 23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отвечая на вопрос о возможности визового режима.

На тот момент на сайте главы государства уже была опубликована петиция о введении визового режима с Россией. К началу мая она собрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов. Зеленский поддержал усиление режима контроля въезда россиян на территорию Украины и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, визовый режим, независимость, Михаил Подоляк
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