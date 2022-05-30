Украине нужно было вводить визовый режим с Россией и ставить железный занавес еще в 1991-м – Подоляк

Такое мнение он высказал в интервью LB.ua, которое вышло 30 мая.
В контексте разговора о поставках оружия в Украину Подоляк сказал, что Украина – не милитарная страна. Журналист в ответ сказал, что у страны, имея такого соседа, как Россия, не было другого выхода, кроме как быть милитарным государством.
"У нас не было другого варианта, как сделать железный занавес, ввести визовый режим, когда в 1991 году была подписана Декларация о независимости. Надо было идти именно по этому пути, когда Россия была слаба и сама стояла на развилке", – отреагировал Подоляк.
Введение визового режима с РФ президент Украины Владимир Зеленский связывал с действиями РФ. "У меня есть много предложений от нашей команды по шагам реакции. Они связаны со следующими шагами РФ", – сказал президент 23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отвечая на вопрос о возможности визового режима.
На тот момент на сайте главы государства уже была опубликована петиция о введении визового режима с Россией. К началу мая она собрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов. Зеленский поддержал усиление режима контроля въезда россиян на территорию Украины и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.