Украине нужно было вводить визовый режим с Россией и ставить железный занавес еще в 1991-м – Подоляк

Подоляк: Надо было идти по этому пути, когда Россия была слаба и сама стояла на развилке Скриншот: LB live / YouTube

Такое мнение он высказал в интервью LB.ua, которое вышло 30 мая.

В контексте разговора о поставках оружия в Украину Подоляк сказал, что Украина – не милитарная страна. Журналист в ответ сказал, что у страны, имея такого соседа, как Россия, не было другого выхода, кроме как быть милитарным государством.

"У нас не было другого варианта, как сделать железный занавес, ввести визовый режим, когда в 1991 году была подписана Декларация о независимости. Надо было идти именно по этому пути, когда Россия была слаба и сама стояла на развилке", – отреагировал Подоляк.