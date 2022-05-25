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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ответил на петицию о визовом режиме для россиян

Зеленский: Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю
Зеленский: Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает усиление режима контроля въезда россиян на территорию Украины. Об этом он сообщил в ответе на петицию о создании визового режима для граждан РФ.

Ответ Зеленского был опубликован 25 мая. 

"Рассмотрена электронная петиция по инициированию введения визового режима для граждан Российской Федерации. Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – заявил президент. 

Он направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос"

Эту петицию обнародовали на сайте главы государства 11 февраля, ее автор – Виктор Мазура. Ее текст состоит из одного предложения: "Ввести визовый режим для граждан РФ, пытающихся въехать на территорию Украины". 

Необходимое для рассмотрения президентом количество голосов петиция собрала в начале мая. Всего петицию подписали 26 742 человека. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения РФ Зеленский связывал вопрос введения визового режима с РФ с дальнейшими шагами Москвы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, визовый режим, петиция, Владимир Зеленский, война России против Украины
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