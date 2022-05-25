Зеленский ответил на петицию о визовом режиме для россиян

Ответ Зеленского был опубликован 25 мая.

"Рассмотрена электронная петиция по инициированию введения визового режима для граждан Российской Федерации. Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос важен и насущен, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", – заявил президент.

Он направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос"

Эту петицию обнародовали на сайте главы государства 11 февраля, ее автор – Виктор Мазура. Ее текст состоит из одного предложения: "Ввести визовый режим для граждан РФ, пытающихся въехать на территорию Украины".

Необходимое для рассмотрения президентом количество голосов петиция собрала в начале мая. Всего петицию подписали 26 742 человека.

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