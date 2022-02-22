В Раде предлагают ввести визовый режим с РФ и отменить закон об особом статусе ОРДЛО

"Мы должны приняты немедленные меры. Первое – это отменить особый статус ОРДЛО, соответствующее решение уже должно быть зарегистрировано в Верховной Раде. Ввести военное положение в Луганской и Донецкой областях и быть полностью готовыми к потенциальной эскалации и военному вторжению за линию разграничения", – заявила депутат.

По словам Бобровской, необходимо наложить санкции на депутатов Госдумы и их семьи, на окружение президента РФ Владимира Путина, включительно с военным руководством РФ и их семьями. Также, по ее мнению, нужно ввести визовый режим с РФ и разорвать дипломатические связи с этой страной.

"Следующий шаг – санкции против всех госбанков РФ. И, конечно, обратиться ко всем странам, которые сейчас стоят по нашей линии, о немедленной военной, техничной и финансовой поддержке в связи в российской агрессией. Мы ожидаем на санкции, которые остановят "Северный поток – 2", а также отключат от SWIFT РФ", – добавила нардеп.