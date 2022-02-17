Великобритания закрыла программу "золотых виз", которой пользовались олигархи из России

"Я закрыла визу инвестора первого уровня с немедленным вступлением в силу после нашей проверки всех выданных. Это только начало нашей возобновленной борьбы с мошенничеством и незаконным финансированием. Наш предстоящий План действий по борьбе с мошенничеством и закон об экономических преступлениях лучше защитят налогоплательщиков", – написала она.

Контекст:

Программа "золотых виз", была введена в 2008 году. Согласно ей, любой иностранный гражданин, вложивший в Великобританию более двух млн фунтов стерлингов, имел право получить вид на временное, а впоследствии — и постоянное проживание в стране.

В сентябре 2018 года СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Великобритания может ужесточить правила выдачи визы инвестора. В министерстве внутренних дел Великобритании планировали пересмотреть около 3 тыс. виз инвестора, выданных с 2008-го по 2015 год.

Эти шаги связывали с попыткой британского правительства "сократить влияние Кремля" после отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и подозрений в этом покушении, выдвинутых британской стороной против россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

По данным британского правительства, в период с 2008-го по 2015 год в рамках программы британские визы получили 706 граждан РФ.