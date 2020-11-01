В Украине изменилась процедура выдачи электронных виз – они стали дешевле

Стоимость оформления электронной одноразовой визы в Украину снизилась с $85 до $20.

С 1 ноября появится новый тип визы – е-виза для двукратного въезда

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С 1 ноября украинские электронные визы (e-visa) будут оформляться по новой процедуре. Соответствующую инициативу приняли еще 19 августа, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Среди основных нововведений: заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);

е-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать один рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит три рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал девяти дней);

в дополнение к существующей разовой электронной визе появится новый тип виз: е-виза для двукратного въезда;

тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо $85 (2419 грн) за оформление разовой электронной визы теперь он составляет $20 (569 грн) за разовую е-визу и $30 (853 грн) – за двукратную. Электронные визы в Украине начали выдавать в 2018 году. Сперва она стоила $65, но с 1 января 2019 года ее цена выросла до $85.