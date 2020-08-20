Кабмин Украины снизил стоимость электронных виз

Стоимость оформления электронной одноразовой визы в Украину снизилась с $85 до $20.

Кабинет Министров Украины на заседании 19 августа внес изменения в правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В частности, появилась возможность выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: в обычном или срочном порядке. В случае срочной процедуры тарифная ставка удваивается.

Также процесс выдачи электронных виз ускорился: срочное оформление будет занимать один рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит три рабочих дня. До этого срок рассмотрения визовых ходатайств достигал девяти дней.

Кроме того, согласно постановлению, увеличивается кратность е-виз – в дополнение к е-визе для однократного въезда вводится е-виза для двухразового въезда. Стоимость для одноразовой визы снижается с $85 до $20, а двухразовая будет стоить $30.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что упрощение процесса выдачи виз увеличит их спрос в два раза – с 35 тыс. виз до почти 70 тыс.

"Это будет способствовать развитию туристического потенциала Украины и улучшит имидж нашей страны на мировой арене", – подчеркнул премьер.

Электронные визы в Украине начали выдавать в 2018 году. Сперва она стоила $65, но с 1 января ее цена выросла до $85.