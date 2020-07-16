Украина и Гренада подписали соглашение об отмене виз

Соглашение предусматривает введение безвизовых поездок для граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней, сообщает пресс-служба МИД Украины.

16 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в РФ Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Соглашение предусматривает введение безвизовых поездок для граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемый деятельности.

Договоренность вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

"Дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 года в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Следующим шагом стала договоренность о подписании двустороннего соглашения о безвизовом режиме", – говорится в сообщении.

Как уточнили в украинском МИД, в настоящее время аккредитованного посла Гренады в Украине нет, поэтому уполномоченным на подписание соглашения с Украиной был назначен посол в РФ Олег Фирер.

Кабинет Министров Украины утвердил документ, необходимый для безвизового режима с Гренадой, 19 февраля.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран за счет ряда стран, в числе которых была Гренада – государство в Карибском море.