Граждане еще шести стран смогут въезжать в Украину без виз

Гражданам еще шести стран разрешили безвизовый въезд в Украину, если срок их пребывания в стране не превышает 90 дней в течение 180 дней. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил визы на въезд в страну для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия. Соответствующий указ №289/2020 опубликован 22 июля на сайте президента.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня публикации.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран.

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

В мировом рейтинге Passport Index 2019 украинский паспорт занимает 22-е место. Граждане Украины могут въехать без визы в 92 страны (без учета Эквадора и Колумбии), еще в 49 государствах можно получить визу по прибытии, а для поездки в 57 стран нужно открывать визу.