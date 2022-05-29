"Только российские варвары могут взвешивать трагедии на весах". Подоляк прокомментировал популярный нарратив российских агентов

Подоляк: Остановить Россию – общая миссия цивилизованных стран. Время еще есть, но пора поторопиться Фото: president.gov.ua

"Почему мир уделяет Украине больше внимания, чем Африке и Востоку?" – такой нарратив продвигают российские агенты влияния. Только российские варвары могут взвешивать трагедии на весах. Война в Украине – это не локальный конфликт или гуманитарный кризис. Это вопрос, каким будет мир завтра", – написал Подоляк.

Политик отметил, что, если позволить России победить, это "откроет ящик Пандоры и отбросит человечество в темные века".

"Каждый лицемерный автократ сможет провоцировать территориальные конфликты, захватывать страны, уничтожать народы. Остановить Россию – общая миссия цивилизованных стран. Время еще есть, но пора поторопиться", – подчеркнул он.

Якщо дозволити * перемогти, це відкриє скриньку Пандори й відкине людство у темні віки. Кожен лицемірний автократ зможе провокувати територіальні конфлікти, захоплювати країни, нищити народи. Зупинити * – спільна місія цивілізованих країн. Час ще є, але час поквапитися. (2/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 29, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Этот нарратив в числе прочих, продвигаемых РФ, называл также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Таким образом, по его словам Кулебы, россияне пытаются подстрекать Африку, Ближний Восток и частично Азию против Украины и ее партнеров, показав якобы дискриминационное отношение к ним.

Он отметил, что этот тезис, при всей его безосновательности, в то же время показывает эффективность Украинского государства, потому что если бы оно не смогло привлечь к себе такое внимание и мобилизовать поддержку Запада, то такой нарратив бы не возник.