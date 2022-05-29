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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кто для вас жители "ЛДНР"? – "Украинцы, как и мы". Пропагандисты РФ пытались скомпрометировать пленного азовца Дутчака. У них не вышло

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Дутчак акцентировал внимание на том, что Украина обещала приложить все усилия для обмена
Дутчак акцентировал внимание на том, что Украина обещала приложить все усилия для обмена 
Скриншот: Репортёр Руденко V / Telegram

Российский пропагандист Андрей Руденко опубликовал в Telegram видео с пленным азовцем, младшим сержантом Владиславом Дутчаком. Пропагандисты пытались скомпрометировать украинского бойца вопросами об "ЛДНР" и погибших мариупольцах, но успеха не имели.

Дутчак на видео рассказал, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях, а читал военным лекции по военной истории мира и Украины, а также способствовал тому, чтобы они могли критически мыслить.

Украинский защитник ответил на вопрос российских журналистов о том, кто для него жители "ЛДНР".

"Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь на то, что мои дети и их дети найдут общий язык", – сказал военный.

Пропагандисты пытались получить подтверждение, что якобы "Азов" причастен к массовым захоронениям в Мариуполе, однако военный все это опроверг и заявил, что это невозможно.

Дутчак акцентировал внимание на том, что украинская сторона обещала приложить все усилия для обмена украинских защитников на российских военных.

Последним вопросом от пропагандистов было, есть ли Дутчаку в чем раскаиваться, на что тот ответил: "Нет, абсолютно".

Контекст:

Дутчак – кандидат философских наук, доцент, ведущий лектор и методист Образовательного дивизиона Национального корпуса. Он регулярно проводил лекции по истории для бойцов "Азова".

Вместе с другими бойцами "Азова" он защищал Мариуполь. Оказался в плену оккупантов после того началась операция по спасению украинских защитников из "Азовстали"16 мая оттуда эвакуировали 264 украинских военнослужащих, к 20 мая завод покинули до 1700 украинских военныхМинобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. 

Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Донецкая область, война, Мариуполь, российская пропаганда, полк Азов, плен, война России против Украины
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