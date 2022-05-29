"Кто для вас жители "ЛДНР"? – "Украинцы, как и мы". Пропагандисты РФ пытались скомпрометировать пленного азовца Дутчака. У них не вышло

Дутчак акцентировал внимание на том, что Украина обещала приложить все усилия для обмена Скриншот: Репортёр Руденко V / Telegram

Дутчак на видео рассказал, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях, а читал военным лекции по военной истории мира и Украины, а также способствовал тому, чтобы они могли критически мыслить.

Украинский защитник ответил на вопрос российских журналистов о том, кто для него жители "ЛДНР".

"Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь на то, что мои дети и их дети найдут общий язык", – сказал военный.

Пропагандисты пытались получить подтверждение, что якобы "Азов" причастен к массовым захоронениям в Мариуполе, однако военный все это опроверг и заявил, что это невозможно.

Дутчак акцентировал внимание на том, что украинская сторона обещала приложить все усилия для обмена украинских защитников на российских военных.

Последним вопросом от пропагандистов было, есть ли Дутчаку в чем раскаиваться, на что тот ответил: "Нет, абсолютно".