"Кто для вас жители "ЛДНР"? – "Украинцы, как и мы". Пропагандисты РФ пытались скомпрометировать пленного азовца Дутчака. У них не вышло

Дутчак на видео рассказал, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях, а читал военным лекции по военной истории мира и Украины, а также способствовал тому, чтобы они могли критически мыслить.
Украинский защитник ответил на вопрос российских журналистов о том, кто для него жители "ЛДНР".
"Украинцы. Безусловно, среди них есть люди, которые ошибаются в своих взглядах, но это украинцы такие, как и мы. Рано или поздно мы найдем с ними общий язык. Если мы не сможем найти общий язык, то я надеюсь на то, что мои дети и их дети найдут общий язык", – сказал военный.
Пропагандисты пытались получить подтверждение, что якобы "Азов" причастен к массовым захоронениям в Мариуполе, однако военный все это опроверг и заявил, что это невозможно.
Дутчак акцентировал внимание на том, что украинская сторона обещала приложить все усилия для обмена украинских защитников на российских военных.
Последним вопросом от пропагандистов было, есть ли Дутчаку в чем раскаиваться, на что тот ответил: "Нет, абсолютно".
Дутчак – кандидат философских наук, доцент, ведущий лектор и методист Образовательного дивизиона Национального корпуса. Он регулярно проводил лекции по истории для бойцов "Азова".
Вместе с другими бойцами "Азова" он защищал Мариуполь. Оказался в плену оккупантов после того началась операция по спасению украинских защитников из "Азовстали": 16 мая оттуда эвакуировали 264 украинских военнослужащих, к 20 мая завод покинули до 1700 украинских военных. Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.
Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.