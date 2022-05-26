"Уступая Украину, вы уступаете мировую безопасность". Украинские СМИ ответили NYT на предложение пойти России на уступки

"Любая уступка России сейчас рано или поздно приведет к новой войне, а украинцев, застрявших в любом регионе, оккупированном Россией, будут пытать, насиловать или убивать. The New York Times публикует статью за статьей об аду, через который Россия отправляет мирных жителей Украины на оккупированные территории. Тем временем его редакция предлагает Украине уступить территории России, где, несомненно, произойдет больше зверств", – пишут журналисты Kyiv Independent.

Журналисты напомнили, что после того, как России в 2014 году позволили аннексировать Крым, РФ осмелилась попытаться взять по контроль и Донбасс.

"Не заблуждайтесь: если вы умиротворите диктатора, войска которого регулярно совершают военные преступления, это приведет к катастрофическому геополитическому сдвигу... Украина ведет эту войну от имени свободного мира – чтобы он оставался свободным. Свободный мир должен хотя бы попытаться сравниться с храбростью украинцев", – считает редакция издания.

Авторы статьи "Европейской правды" подчеркивают, что даже "болезненные территориальные решения" не помогут остановить войну и Россию.

"У нас нет и тени сомнения, что это будет только пауза, которая позволит России залечить раны и начать новую волну вторжения, чтобы окончательно разрушить суверенность Украины, а вместе с ней и континентальную архитектуру безопасности. Так же, как Россия вернулась в Чечню после поражения на первой стадии конфликта, но в гораздо большем масштабе", – говорится в статье.

Журналисты обратились к Западу с заявлением, что "уступая Украину, вы уступаете мировую безопасность". Также они подчеркнули, что успех Украины в этой войне зависит от решимости Запада "поддержать Украину и установить длительный мир, вместо того чтобы делать унизительные уступки, запуская таймер к новой стадии агрессии".

"По нашему мнению, ограничение помощи Украине и согласие на уступки станет худшей геополитической ошибкой американской администрации за несколько десятилетий. Что чревато как для США, так и для глобальной архитектуры безопасности", – подытожили журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)