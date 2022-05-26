ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Уступая Украину, вы уступаете мировую безопасность". Украинские СМИ ответили NYT на предложение пойти России на уступки

Полномасштабное вторжение РФ в Украину длится с 24 февраля
Полномасштабное вторжение РФ в Украину длится с 24 февраля
Фото: EPA

19 мая американская газета The New York Times в редакционной статье заявила, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения". Украинские журналисты изданий Kyiv Independent и "Европейская правда" ответили, что такие уступки приведут к катастрофе во всем мире.

"Любая уступка России сейчас рано или поздно приведет к новой войне, а украинцев, застрявших в любом регионе, оккупированном Россией, будут пытать, насиловать или убивать. The New York Times публикует статью за статьей об аду, через который Россия отправляет мирных жителей Украины на оккупированные территории. Тем временем его редакция предлагает Украине уступить территории России, где, несомненно, произойдет больше зверств", – пишут журналисты Kyiv Independent.

Журналисты напомнили, что после того, как России в 2014 году позволили аннексировать Крым, РФ осмелилась попытаться взять по контроль и Донбасс. 

"Не заблуждайтесь: если вы умиротворите диктатора, войска которого регулярно совершают военные преступления, это приведет к катастрофическому геополитическому сдвигу... Украина ведет эту войну от имени свободного мира – чтобы он оставался свободным. Свободный мир должен хотя бы попытаться сравниться с храбростью украинцев", – считает редакция издания.

Авторы статьи "Европейской правды" подчеркивают, что даже "болезненные территориальные решения" не помогут остановить войну и Россию.

"У нас нет и тени сомнения, что это будет только пауза, которая позволит России залечить раны и начать новую волну вторжения, чтобы окончательно разрушить суверенность Украины, а вместе с ней и континентальную архитектуру безопасности. Так же, как Россия вернулась в Чечню после поражения на первой стадии конфликта, но в гораздо большем масштабе", – говорится в статье.

Журналисты обратились к Западу с заявлением, что "уступая Украину, вы уступаете мировую безопасность". Также они подчеркнули, что успех Украины в этой войне зависит от решимости Запада "поддержать Украину и установить длительный мир, вместо того чтобы делать унизительные уступки, запуская таймер к новой стадии агрессии".

"По нашему мнению, ограничение помощи Украине и согласие на уступки станет худшей геополитической ошибкой американской администрации за несколько десятилетий. Что чревато как для США, так и для глобальной архитектуры безопасности", – подытожили журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать

В Офисе президента подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

Кулеба 19 мая заявил, что Россия выбрала путь войны, а не переговоров с Украиной.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, война, журналисты, война России против Украины, The New York Times
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (48685)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (46602)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (43093)
4
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (35371)
5
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (26030)
6
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (20160)
7
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото (12846)
8
Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях (10020)
 
 
 
 