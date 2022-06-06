Гарантией разблокирования украинских портов будет получение Украиной противокорабельных ракет – Зеленский

"Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", – сказал он.

Президент отметил, что к процессу деблокирования украинских портов могут быть привлечены государства, которым доверяет Украина. В их числе Зеленский назвал Турцию.

Глава Украинского государства также назвал условия для гарантированного разблокирования портов, чем занимаются сегодня российские оккупанты.

"Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)