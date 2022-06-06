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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гарантией разблокирования украинских портов будет получение Украиной противокорабельных ракет – Зеленский

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Зеленский о вывозе зерна: Нам нужен коридор безопасности
Зеленский о вывозе зерна: Нам нужен коридор безопасности
Фото: president.gov.ua

Украина готова вывозить зерно из своих морских портов, но нужны гарантии безопасности. Об этом 6 июня заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "РБК-Украина".

"Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", – сказал он.

Президент отметил, что к процессу деблокирования украинских портов могут быть привлечены государства, которым доверяет Украина. В их числе Зеленский назвал Турцию.

Глава Украинского государства также назвал условия для гарантированного разблокирования портов, чем занимаются сегодня российские оккупанты.

"Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одессу".

Известно, что Россия похищает украинское зерно и пытается продать его на мировом рынке.

Теги: Россия, Украина, Турция, оружие, война, экономика, экспорт, блокада, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты, зерно
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