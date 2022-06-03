ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это блеф". Путин заявил, что "проблемы с вывозом зерна из Украины не существует"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин считает, что 22 тыс. тонн зерна, которые заблокированы в украинских портах Россией, это "ни о чем" по сравнению с объемами, выращиваемыми в мире
Путин считает, что 22 тыс. тонн зерна, которые заблокированы в украинских портах Россией, – это "ни о чем" по сравнению с объемами, выращиваемыми в мире
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин в интервью пропагандистскому каналу "Россия 1", которое вышло 3 июня и опубликовано на сайте Кремля, заявил, что Россия "не препятствует" вывозу зерна из Украины.

На вопрос об обвинениях в адрес РФ относительно блокирования портов он сказал: "Это блеф", – и пообещал объяснить почему.

Аргументируя свою "позицию", глава Кремля высказал мнение, что 22 тыс. тонн зерна, которые заблокированы в украинских портах Россией, – это "ни о чем" по сравнению с объемами выращиваемого в мире, а потом "между прочим" анонсировал наращивание российского экспорта с 37 млн тыс. тонн до 50 млн тонн. 

"Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому", – заявил Путин. 

Он озвучил шесть вариантов для вывоза продовольствия: по Дунаю, из подконтрольных Украине портов Николаева и Одессы, а также оккупированных РФ портов Мариуполя и Бердянска. Для выхода судов из Одессы и Николаева Украина, по мнению Путина, должна провести разминирование акватории. 

"Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста", – заверил глава Кремля, заявив, что страна-агрессор "не будет пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря". 

Также Путин заявил, что Россия якобы готова обеспечить "беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна", не сказав, что еще она хочет вывозить из захваченных портов. Боевики "ДНР" 31 мая открыто заявляли об отправке украденного метала из порта Мариуполя в Ростов. 

Путин сказал, что продовольствие можно также вывозить через Польшу и Румынию, но "самое простое – это вывоз через территорию Беларуси". Однако для этого с Беларуси нужно снять санкции, добавил глава Кремля.

"Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует", – резюмировал он. 

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Одесса, Николаев, Черное море, Мариуполь, Бердянск, пшеница, разминирование, море, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd записал песню с моим вокалом, я офигел
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd записал песню с моим вокалом, я офигел G
Дмитрий ГОРДОН
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади G
Дмитрий ГОРДОН
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (133627)
2
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (72740)
3
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (71545)
4
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (46870)
5
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (36365)
6
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (29396)
7
"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (27511)
8
Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны (26605)
 
 
 
 