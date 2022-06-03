"Это блеф". Путин заявил, что "проблемы с вывозом зерна из Украины не существует"

Путин считает, что 22 тыс. тонн зерна, которые заблокированы в украинских портах Россией, – это "ни о чем" по сравнению с объемами, выращиваемыми в мире Фото: ЕРА

На вопрос об обвинениях в адрес РФ относительно блокирования портов он сказал: "Это блеф", – и пообещал объяснить почему.

Аргументируя свою "позицию", глава Кремля высказал мнение, что 22 тыс. тонн зерна, которые заблокированы в украинских портах Россией, – это "ни о чем" по сравнению с объемами выращиваемого в мире, а потом "между прочим" анонсировал наращивание российского экспорта с 37 млн тыс. тонн до 50 млн тонн.

"Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому", – заявил Путин.

Он озвучил шесть вариантов для вывоза продовольствия: по Дунаю, из подконтрольных Украине портов Николаева и Одессы, а также оккупированных РФ портов Мариуполя и Бердянска. Для выхода судов из Одессы и Николаева Украина, по мнению Путина, должна провести разминирование акватории.

"Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста", – заверил глава Кремля, заявив, что страна-агрессор "не будет пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Также Путин заявил, что Россия якобы готова обеспечить "беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна", не сказав, что еще она хочет вывозить из захваченных портов. Боевики "ДНР" 31 мая открыто заявляли об отправке украденного метала из порта Мариуполя в Ростов.

Путин сказал, что продовольствие можно также вывозить через Польшу и Румынию, но "самое простое – это вывоз через территорию Беларуси". Однако для этого с Беларуси нужно снять санкции, добавил глава Кремля.

"Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует", – резюмировал он.