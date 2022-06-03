"Это блеф". Путин заявил, что "проблемы с вывозом зерна из Украины не существует"

На вопрос об обвинениях в адрес РФ относительно блокирования портов он сказал: "Это блеф", – и пообещал объяснить почему.
Аргументируя свою "позицию", глава Кремля высказал мнение, что 22 тыс. тонн зерна, которые заблокированы в украинских портах Россией, – это "ни о чем" по сравнению с объемами выращиваемого в мире, а потом "между прочим" анонсировал наращивание российского экспорта с 37 млн тыс. тонн до 50 млн тонн.
"Что касается вывоза украинского зерна, мы не препятствуем этому", – заявил Путин.
Он озвучил шесть вариантов для вывоза продовольствия: по Дунаю, из подконтрольных Украине портов Николаева и Одессы, а также оккупированных РФ портов Мариуполя и Бердянска. Для выхода судов из Одессы и Николаева Украина, по мнению Путина, должна провести разминирование акватории.
"Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста", – заверил глава Кремля, заявив, что страна-агрессор "не будет пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря".
Также Путин заявил, что Россия якобы готова обеспечить "беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна", не сказав, что еще она хочет вывозить из захваченных портов. Боевики "ДНР" 31 мая открыто заявляли об отправке украденного метала из порта Мариуполя в Ростов.
Путин сказал, что продовольствие можно также вывозить через Польшу и Румынию, но "самое простое – это вывоз через территорию Беларуси". Однако для этого с Беларуси нужно снять санкции, добавил глава Кремля.
"Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует", – резюмировал он.
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.