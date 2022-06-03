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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция покупает украденное Россией украинское зерно – посол Украины

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Россияне украли почти 0,5 млн тонн зерна с оккупированных территорий
Россияне украли почти 0,5 млн тонн зерна с оккупированных территорий
Фото: EPA

Турция входит в число стран, которые покупают у Российской Федерации украденное украинское зерно. Об этом 3 июня заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, сообщает Reuters.

Дипломат обратился к турецким властям и Интерполу с просьбой расследовать, кто причастен к транзиту украинского зерна через турецкие воды.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России Украина, которая до войны была одним из крупнейших экспортеров зерна, почти полностью прекратила поставки из-за блокады морских портов и оккупации части территорий.

По данным украинских властей, российские захватчики украли около 0,5 млн тонн зерна с территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Турция вместе с ООН выступает посредником между Украиной и Россией для разработки решения, которое поможет разблокировать экспорт украинского зерна. Ожидается, в ближайшие дни в Стамбуле пройдут переговоры по этому вопросу. РФ заявила, что отправит свою делегацию в Турцию 8 июня. 

Теги: Россия, МИД Украины, Анкара, война России против Украины, пшеница, Reuters, посол, зерно
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