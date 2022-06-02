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Турция, Украина, ООН и РФ подготовили проект об организации коридора для украинского зерна – СМИ

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В ближайшие дни представители РФ, Украины, Турции и ООН встретятся, чтобы обсудить детали дорожной карты по поставкам зерна
В ближайшие дни представители РФ, Украины, Турции и ООН встретятся, чтобы обсудить детали дорожной карты по поставкам зерна
Фото: depositphotos.com

Турция, Украина, ООН и РФ разработали дорожную карту, которая поможет вывезти зерно из украинских портов. Об этом агентству Anadolu сообщили дипломатические источники.

По данным источников, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Ожидается, что все стороны встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты. На четырехстороннем совещании будут рассмотрены такие вопросы, как маршрут, страхование, безопасность кораблей, особенно очистка морских мин в регионе.

Как отмечает агентство, на мировые рынки планируется доставить 20 млн тонн зерна из Украины и России через центр, который собираются создать в Стамбуле при координации ООН, при посредничестве Турции между Россией и Украиной.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Это условие повторил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги 26 мая.

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, продукты, зерно
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