Турция, Украина, ООН и РФ подготовили проект об организации коридора для украинского зерна – СМИ

В ближайшие дни представители РФ, Украины, Турции и ООН встретятся, чтобы обсудить детали дорожной карты по поставкам зерна Фото: depositphotos.com

По данным источников, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки.

Ожидается, что все стороны встретятся в Стамбуле в ближайшие дни, чтобы обсудить детали дорожной карты. На четырехстороннем совещании будут рассмотрены такие вопросы, как маршрут, страхование, безопасность кораблей, особенно очистка морских мин в регионе.

Как отмечает агентство, на мировые рынки планируется доставить 20 млн тонн зерна из Украины и России через центр, который собираются создать в Стамбуле при координации ООН, при посредничестве Турции между Россией и Украиной.

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