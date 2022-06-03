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Лукашенко заявил генсеку ООН о готовности Беларуси помочь вывозить украинское зерно. Попросил о дозагрузке своими товарами

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Лукашенко предлагает переговоры о перевалке зерна через Беларусь
Лукашенко предлагает переговоры о перевалке зерна через Беларусь
Фото: ЕРА

Находящийся в Беларуси при власти с 1994 года Александр Лукашенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого поднималась тема вывоза украинского зерна. Об этом 3 июня проинформировала пресс-служба Лукашенко.

"Глава государства (Лукашенко. – "ГОРДОН") четко обозначил позицию по данной теме: Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Лукашенко пишет, что он предложил Гутерришу за столом переговоров урегулировать проблемы в перевалке зерна.

"При этом главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) были открыты и для белорусских товаров. То есть чтобы, создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси", – объяснили в Беларуси.

Гутерриш якобы "попросил небольшую паузу в несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки украинского зерна через Республику Беларусь".

На сайте ООН информация о разговоре Гутерриша и Лукашенко пока отсутствует.

После открытого вторжения России в Украину 23 февраля международные санкции были введены как против России, так и против Беларуси, с территории которой российские войска заходили в Украину. Ограничения коснулись в том числе торговли белорусскими товарами.

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции". Это условие повторил президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги 26 мая.

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Теги: Россия, Беларусь, ООН, Александр Лукашенко, санкции, война, экономика, телефоны, продукты, переговоры, экспорт, транзит, вторжение, блокада, торговля, война России против Украины, Антониу Гутерриш, зерно
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