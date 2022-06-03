Лукашенко заявил генсеку ООН о готовности Беларуси помочь вывозить украинское зерно. Попросил о дозагрузке своими товарами

"Глава государства (Лукашенко. – "ГОРДОН") четко обозначил позицию по данной теме: Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Лукашенко пишет, что он предложил Гутерришу за столом переговоров урегулировать проблемы в перевалке зерна.

"При этом главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) были открыты и для белорусских товаров. То есть чтобы, создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси", – объяснили в Беларуси.

Гутерриш якобы "попросил небольшую паузу в несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки украинского зерна через Республику Беларусь".

На сайте ООН информация о разговоре Гутерриша и Лукашенко пока отсутствует.

После открытого вторжения России в Украину 23 февраля международные санкции были введены как против России, так и против Беларуси, с территории которой российские войска заходили в Украину. Ограничения коснулись в том числе торговли белорусскими товарами.