Кулеба об экспорте зерна: Как сделать, чтобы РФ не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на Одессу?

Кулеба: Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы, но пока никаких гарантий со стороны России нет Фото: ЕРА

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из порта Одессы. Вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одесса. Пока никаких гарантий со стороны России нет. Мы ищем решения вместе с ООН и партнерами", – написал он.

Ukraine is ready to create necessary conditions to resume exports from the port of Odesa. The question is how to make sure that Russia doesn’t abuse the trade route to attack the city of Odesa. No guarantees from Russia so far. We seek solutions together with the UN and partners. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 3, 2022

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы, и "не будет пользоваться ситуацией разминирования, для того чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

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