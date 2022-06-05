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Боррель: Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна, Путин должен прекратить войну против Украины

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Боррель назвал дезинформацией привязку Россией санкций к торговле зерном
Боррель назвал дезинформацией привязку Россией санкций к торговле зерном
Фото: ЕРА

Прямая ответственность за дефицит зерна на мировом рынке несет вторгшаяся в Украину Россия. Об этом 5 июня заявил в Twitter вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Россия несет прямую ответственность за любой дефицит в международной торговле зерном и вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции. Это – дезинформация", – написал он.

Представитель Евросоюза подчеркнул, что "блокада Россией украинских портов препятствует экспорту тонн такого зерна, как кукуруза и пшеница, которые в настоящее время находятся в ловушке в Украине, одном из основных мировых производителей".

Боррель обратил внимание, что антироссийские санкции Евросоюза "направлены против способности России продолжать войну", а не на пшеницу, и не касаются сельскохозяйственной продукции и ее транспортировки.

"Президент [России Владимир] Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества. Мы стоим с Украиной", – заявил вице-президент Еврокомиссии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одесса".

Теги: Россия, санкции, война, экономика, продукты, агрессия, экспорт, блокада, торговля, война России против Украины, пшеница, Евросоюз, Жозеп Боррель, кукуруза, дезинформация, зерно
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