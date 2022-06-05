Боррель: Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна, Путин должен прекратить войну против Украины

"Россия несет прямую ответственность за любой дефицит в международной торговле зерном и вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции. Это – дезинформация", – написал он.
Представитель Евросоюза подчеркнул, что "блокада Россией украинских портов препятствует экспорту тонн такого зерна, как кукуруза и пшеница, которые в настоящее время находятся в ловушке в Украине, одном из основных мировых производителей".
Russia is directly responsible for any shortages in international trade in grains, and instead of ending its aggression, is actively seeking to transfer responsibility on international sanctions. This is #disinformation (3/5)— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022
Боррель обратил внимание, что антироссийские санкции Евросоюза "направлены против способности России продолжать войну", а не на пшеницу, и не касаются сельскохозяйственной продукции и ее транспортировки.
Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russia’s capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022
"Президент [России Владимир] Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества. Мы стоим с Украиной", – заявил вице-президент Еврокомиссии.
President Putin needs to end his war against Ukraine. Ukraine’s territorial integrity must be restored. This is in the interest of the entire international community. We #StandwithUkraine (5/5)— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины. По данным госсекретаря США Энтони Блинкена, в результате российской агрессии с проблемой нехватки продовольствия столкнулось порядка 40 млн человек.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.
По данным Министерства аграрной политики Украины, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".
Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.
Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одесса".