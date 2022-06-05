Боррель: Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна, Путин должен прекратить войну против Украины

"Россия несет прямую ответственность за любой дефицит в международной торговле зерном и вместо прекращения своей агрессии активно стремится переложить ответственность на международные санкции. Это – дезинформация", – написал он.

Представитель Евросоюза подчеркнул, что "блокада Россией украинских портов препятствует экспорту тонн такого зерна, как кукуруза и пшеница, которые в настоящее время находятся в ловушке в Украине, одном из основных мировых производителей".

Russia is directly responsible for any shortages in international trade in grains, and instead of ending its aggression, is actively seeking to transfer responsibility on international sanctions. This is #disinformation (3/5) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022

Боррель обратил внимание, что антироссийские санкции Евросоюза "направлены против способности России продолжать войну", а не на пшеницу, и не касаются сельскохозяйственной продукции и ее транспортировки.

Wars of aggression cannot be permitted. EU sanctions target Russia’s capacity to continue with the war. They do not target wheat. Agriculture products and their transport are explicitly excluded. (1/5) pic.twitter.com/BHF9eSDVz8 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022

"Президент [России Владимир] Путин должен прекратить свою войну против Украины. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Это в интересах всего международного сообщества. Мы стоим с Украиной", – заявил вице-президент Еврокомиссии.

President Putin needs to end his war against Ukraine. Ukraine’s territorial integrity must be restored. This is in the interest of the entire international community. We #StandwithUkraine (5/5) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)