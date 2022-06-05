Западные чиновники регулярно встречаются для разработки условий прекращения огня в Украине – CNN

По данным источников, на этих встречах рассматривали и план, предложенный Италией в конце прошлого месяца.
Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США о "ничем в отношении Украины без Украины".
Американские и украинские официальные лица заявляют, что США не давят на Украину, чтобы она согласилась на определенный план или села за стол переговоров с россиянами.
Американские и западные чиновники сказали CNN, что беспокоится, что если россияне и украинцы не вернутся к столу переговоров и не достигнут соглашения, война затянется – потенциально на годы.
Как отмечают журналисты, неясно, превратятся ли эти дискуссии в настоящие переговоры об урегулировании. Белый дом все еще не видит реальной перспективы для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время. Два чиновника НАТО заявили, что альянс не видит желания вести переговоры с украинской стороны – отчасти потому, что жестокая кампания бомбардировок России и многочисленные нарушения прав человека уничтожили общественную поддержку любых уступок России.
По словам чиновников, Москва тоже мало заинтересована в серьезных переговорах. Сейчас Украина сосредоточена на обеспечении военного превосходства на востоке и юге, чтобы поставить себя на более высокую позицию на переговорах, отмечают собеседники канала.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.