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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западные чиновники регулярно встречаются для разработки условий прекращения огня в Украине – CNN

Белый дом все еще не видит реальной перспективы для прекращения огня в ближайшее время
Белый дом все еще не видит реальной перспективы для прекращения огня в ближайшее время
Фото: depositphotos.com

Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия прекращения огня и прекращения войны. Об этом сообщили CNN несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

По данным источников, на этих встречах рассматривали и план, предложенный Италией в конце прошлого месяца.

Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США о "ничем в отношении Украины без Украины".

Американские и украинские официальные лица заявляют, что США не давят на Украину, чтобы она согласилась на определенный план или села за стол переговоров с россиянами.

Американские и западные чиновники сказали CNN, что беспокоится, что если россияне и украинцы не вернутся к столу переговоров и не достигнут соглашения, война затянется – потенциально на годы.

Как отмечают журналисты, неясно, превратятся ли эти дискуссии в настоящие переговоры об урегулировании. Белый дом все еще не видит реальной перспективы для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время. Два чиновника НАТО заявили, что альянс не видит желания вести переговоры с украинской стороны – отчасти потому, что жестокая кампания бомбардировок России и многочисленные нарушения прав человека уничтожили общественную поддержку любых уступок России.

По словам чиновников, Москва тоже мало заинтересована в серьезных переговорах. Сейчас Украина сосредоточена на обеспечении военного превосходства на востоке и юге, чтобы поставить себя на более высокую позицию на переговорах, отмечают собеседники канала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Великобритания, война, переговоры, Европа, война России против Украины
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