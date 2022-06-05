Западные чиновники регулярно встречаются для разработки условий прекращения огня в Украине – CNN

Белый дом все еще не видит реальной перспективы для прекращения огня в ближайшее время Фото: depositphotos.com

По данным источников, на этих встречах рассматривали и план, предложенный Италией в конце прошлого месяца.

Украина не принимает непосредственного участия в этих дискуссиях, несмотря на обязательства США о "ничем в отношении Украины без Украины".

Американские и украинские официальные лица заявляют, что США не давят на Украину, чтобы она согласилась на определенный план или села за стол переговоров с россиянами.

Американские и западные чиновники сказали CNN, что беспокоится, что если россияне и украинцы не вернутся к столу переговоров и не достигнут соглашения, война затянется – потенциально на годы.

Как отмечают журналисты, неясно, превратятся ли эти дискуссии в настоящие переговоры об урегулировании. Белый дом все еще не видит реальной перспективы для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время. Два чиновника НАТО заявили, что альянс не видит желания вести переговоры с украинской стороны – отчасти потому, что жестокая кампания бомбардировок России и многочисленные нарушения прав человека уничтожили общественную поддержку любых уступок России.

По словам чиновников, Москва тоже мало заинтересована в серьезных переговорах. Сейчас Украина сосредоточена на обеспечении военного превосходства на востоке и юге, чтобы поставить себя на более высокую позицию на переговорах, отмечают собеседники канала.

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