"Пока не вижу оснований". Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с Россией

Ведущий спросил, есть ли возможность возобновить переговоры и какие нужны для этого условия.
"Нет. Я думаю, что по состоянию на сейчас пауза достаточно обоснованная. Вы знаете, что сейчас идут большие бои на востоке. И пока не будет реально какого-то большого изменения на фронте – мы, конечно, надеемся, что будут изменения за нами, что мы деоккупируем много [территорий]. Мы уже деоккупируем много сел, но они тоже оккупируют новые населенные пункты. Пока мы так, знаете: один шаг вперед, два назад – я не вижу никаких оснований для того, чтобы инициировать продолжение переговоров", – ответил Арахамия.
Переговоры следует продолжать, когда переговорная позиция Украины будет усилена, подчеркнул он.
"А в первую очередь сейчас она может быть усилена за счет того, что это оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов поступит в достаточном объеме. Наши Вооруженные силы уже готовы его применять, уже научены, уже сформированы новые бригады... И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", – добавил он.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.
Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
В Офисе президента Украины подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.
Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.