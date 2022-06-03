"Пока не вижу оснований". Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с Россией

Арахамия: Пока мы так, знаете: один шаг вперед, два назад – я не вижу никаких оснований для того, чтобы инициировать продолжение переговоров Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Ведущий спросил, есть ли возможность возобновить переговоры и какие нужны для этого условия.

"Нет. Я думаю, что по состоянию на сейчас пауза достаточно обоснованная. Вы знаете, что сейчас идут большие бои на востоке. И пока не будет реально какого-то большого изменения на фронте – мы, конечно, надеемся, что будут изменения за нами, что мы деоккупируем много [территорий]. Мы уже деоккупируем много сел, но они тоже оккупируют новые населенные пункты. Пока мы так, знаете: один шаг вперед, два назад – я не вижу никаких оснований для того, чтобы инициировать продолжение переговоров", – ответил Арахамия.

Переговоры следует продолжать, когда переговорная позиция Украины будет усилена, подчеркнул он.

"А в первую очередь сейчас она может быть усилена за счет того, что это оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов поступит в достаточном объеме. Наши Вооруженные силы уже готовы его применять, уже научены, уже сформированы новые бригады... И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", – добавил он.