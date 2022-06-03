ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пока не вижу оснований". Арахамия рассказал, когда Украина может возобновить переговоры с Россией

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Арахамия: Пока мы так, знаете: один шаг вперед, два назад я не вижу никаких оснований для того, чтобы инициировать продолжение переговоров
Арахамия: Пока мы так, знаете: один шаг вперед, два назад – я не вижу никаких оснований для того, чтобы инициировать продолжение переговоров
Фото: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Председатель парламентской фракции "Слуга народа", глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия считает невозможным сейчас возобновление переговоров с Россией. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона 3 июня, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Ведущий спросил, есть ли возможность возобновить переговоры и какие нужны для этого условия. 

"Нет. Я думаю, что по состоянию на сейчас пауза достаточно обоснованная. Вы знаете, что сейчас идут большие бои на востоке. И пока не будет реально какого-то большого изменения на фронте – мы, конечно, надеемся, что будут изменения за нами, что мы деоккупируем много [территорий]. Мы уже деоккупируем много сел, но они тоже оккупируют новые населенные пункты. Пока мы так, знаете: один шаг вперед, два назад – я не вижу никаких оснований для того, чтобы инициировать продолжение переговоров", – ответил Арахамия. 

Переговоры следует продолжать, когда переговорная позиция Украины будет усилена, подчеркнул он. 

"А в первую очередь сейчас она может быть усилена за счет того, что это оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов поступит в достаточном объеме. Наши Вооруженные силы уже готовы его применять, уже научены, уже сформированы новые бригады... И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", – добавил он.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В Офисе президента Украины подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, Давид Арахамия, встреча
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