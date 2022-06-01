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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это наши территории, наша независимость, наш суверенитет". Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки РФ

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Украинцы не готовы уступить ни одну из своих территорий, отметил Зеленский
Украинцы не готовы уступить ни одну из своих территорий, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина не согласится на территориальные уступки РФ, которая в ходе войны между странами временно захватила часть ее территорий.

Об этом в интервью Newsmax, видеозапись которого опубликована на сайте СМИ 31 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий, потому что наши территории – это наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос", – сказал глава государства.

Президент Украины признал, что "с некоторыми территориями есть трудности и некоторые детали", но "их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".

"Если речь идет об ультиматумах в духе: "Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" – это не то, о чем мы можем договориться", – резюмировал Зеленский.

Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что не будет давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России. Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 1 июня российские оккупанты временно захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

Помимо этого, американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".

Аналогичное мнение во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23 мая выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он считает, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, переговоры, ультиматум, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, суверенитет, интервью, российские оккупанты
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