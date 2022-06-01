"Это наши территории, наша независимость, наш суверенитет". Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки РФ

Украинцы не готовы уступить ни одну из своих территорий, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом в интервью Newsmax, видеозапись которого опубликована на сайте СМИ 31 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы не готовы уступить ни одну из наших территорий, потому что наши территории – это наши территории: это наша независимость, наш суверенитет, вот в чем вопрос", – сказал глава государства.

Президент Украины признал, что "с некоторыми территориями есть трудности и некоторые детали", но "их можно было бы обсудить, и эти обсуждения были бы необходимы, чтобы остановить войну".

"Если речь идет об ультиматумах в духе: "Вы должны уступить треть своей территории, мы оставим вас в покое и оставим в живых" – это не то, о чем мы можем договориться", – резюмировал Зеленский.

Президент США Джо Байден написал в колонке для The New York Times, которая была опубликовала 31 мая, что не будет давить на власти Украины, чтобы они пошли на территориальные уступки России. Он отметил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

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