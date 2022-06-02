ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба о безвизе с Великобританией: Это отдельный вид дипломатических пыток, но все будет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: В вопросе безвиза Британия все еще остается на консервативных позициях
Кулеба: В вопросе безвиза Британия все еще остается на консервативных позициях
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ICTV, которое вышло 1 июня, заявил, что Украина в будущем получит безвизовый режим с Великобританией, однако на это потребуется время.

"Безвиз с любой англосаксонской страной – это отдельный вид дипломатических пыток, который существовал до войны. И, к сожалению, продолжает существовать. При всей открытости Британии в вопросах поставок Украине оружия, введения санкций против РФ, украинских беженцев – в вопросе безвиза Британия все еще остается на консервативных позициях. Говорю об этом открыто – не жалуюсь, а просто констатирую реальность", – подчеркнул Кулеба.

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах безвиза с Британией, министр сказал, что "все будет", однако "есть вещи, которые быстро решаются, а есть вещи, которые требуют немного больше времени".

Контекст:

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Украина отменила визы для британцев в 2005 году, но с момента выхода Соединенного Королевства из ЕС его действие прекратилось и в январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел безвизовый режим для британцев на год, потом продлил его до 30 января 2023 года

Параллельно Киев уже несколько лет пытается начать переговоры с Лондоном о безвизовом режиме. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

В октябре 2020 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс говорила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно

В январе 2021 года Кулеба заявил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме

10 сентября в МВД Украины сообщили, что Великобритания ознакомится с системой изготовления и выдачи украинских биометрических документов, в дальнейшем это может использоваться в переговорах о возможном безвизовом режиме между Украиной и Соединенным Королевством.

В декабре Кулеба встретился главой внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. В совместном коммюнике глав МИД, опубликованном по итогам заседания, сообщается, что Украина и Великобритания продолжат налаживать сотрудничество для упрощения путешествий.

Теги: Украина, Великобритания, переговоры, безвизовый режим, Дмитрий Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
"Мой любимый крестник Андрюша особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Билли Айлиш на своем концерте развернула и поцеловала украинский флаг, который ей передала Jerry Heil. Видео
Арестович высказался о своем внешнем виде
Арестович высказался о своем внешнем виде
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (198843)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (116470)
3
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (55843)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (54325)
5
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (53833)
6
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (35363)
7
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (29689)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (26561)
 
 
 
 