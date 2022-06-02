Кулеба о безвизе с Великобританией: Это отдельный вид дипломатических пыток, но все будет

"Безвиз с любой англосаксонской страной – это отдельный вид дипломатических пыток, который существовал до войны. И, к сожалению, продолжает существовать. При всей открытости Британии в вопросах поставок Украине оружия, введения санкций против РФ, украинских беженцев – в вопросе безвиза Британия все еще остается на консервативных позициях. Говорю об этом открыто – не жалуюсь, а просто констатирую реальность", – подчеркнул Кулеба.

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах безвиза с Британией, министр сказал, что "все будет", однако "есть вещи, которые быстро решаются, а есть вещи, которые требуют немного больше времени".