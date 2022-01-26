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Шмыгаль надеется, что Украина и ЕС подпишут "промышленный безвиз" до конца 2022 года

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Шмыгаль заявил, что в 2022 году Украина рассчитывает на присоединение к совместной транзитной процедуре ЕС
Шмыгаль заявил, что в 2022 году Украина рассчитывает на присоединение к совместной транзитной процедуре ЕС
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что страна может подписать соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products, АСАА) с Евросоюзом ("промышленный безвиз") до конца 2022 года. Об этом он сказал 26 января а заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

"Взаимодействие сторон в рамках предварительной оценки и регулярные отчеты по выполнению предоставленных рекомендаций дает нам основание надеяться на подписание соглашения АСАА до конца 2022 года", – заявил премьер-министр.

Также Украина, по словам главы правительства, в 2022 году рассчитывает на присоединение к совместной транзитной процедуре ЕС.

Контекст:

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

По итогам саммита в Брюсселе в октябре 2020 года Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В декабре 2020 года Стефанишина заявляла, что Украина и Евросоюз договорились о подписании "промышленного безвиза" для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что "промышленный безвиз" Украина и ЕС подпишут к концу 2021 года.

Президент Владимир Зеленский заявлял в октябре 2021 года, что Украина рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина – ЕС.

В январе 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Украина, скорее всего, не подпишет "промышленный безвиз" в этом году.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Евросоюз, Денис Шмыгаль, промышленный безвиз, Кабмин
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