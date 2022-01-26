Шмыгаль надеется, что Украина и ЕС подпишут "промышленный безвиз" до конца 2022 года

Шмыгаль заявил, что в 2022 году Украина рассчитывает на присоединение к совместной транзитной процедуре ЕС Фото: kmu.gov.ua

"Взаимодействие сторон в рамках предварительной оценки и регулярные отчеты по выполнению предоставленных рекомендаций дает нам основание надеяться на подписание соглашения АСАА до конца 2022 года", – заявил премьер-министр.

Также Украина, по словам главы правительства, в 2022 году рассчитывает на присоединение к совместной транзитной процедуре ЕС.