Шмыгаль надеется, что Украина и ЕС подпишут "промышленный безвиз" до конца 2022 года

"Взаимодействие сторон в рамках предварительной оценки и регулярные отчеты по выполнению предоставленных рекомендаций дает нам основание надеяться на подписание соглашения АСАА до конца 2022 года", – заявил премьер-министр.
Также Украина, по словам главы правительства, в 2022 году рассчитывает на присоединение к совместной транзитной процедуре ЕС.
16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
По итогам саммита в Брюсселе в октябре 2020 года Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В декабре 2020 года Стефанишина заявляла, что Украина и Евросоюз договорились о подписании "промышленного безвиза" для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что "промышленный безвиз" Украина и ЕС подпишут к концу 2021 года.
Президент Владимир Зеленский заявлял в октябре 2021 года, что Украина рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина – ЕС.
В январе 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляла, что Украина, скорее всего, не подпишет "промышленный безвиз" в этом году.