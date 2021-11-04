ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Украинские лекарства должны получить "промышленный безвиз" для доступа на европейские рынки – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Евросоюзе украинская фармпродукция почти отсутствует из-за непризнания сертификатов GMP, отмечает "Голос України"
В Евросоюзе украинская фармпродукция почти отсутствует из-за непризнания сертификатов GMP, отмечает "Голос України"
Фото: depositphotos.com

Украинская фармацевтическая отрасль на фоне пандемии COVID-19 получила уникальный шанс упростить доступ для лекарств на европейский рынок, но для этого необходимы соответствующие шаги, в частности, со стороны власти, говорится в публикации парламентской газеты "Голос України".

Отмечается, что фармацевтическая отрасль в Украине смогла преодолеть негативные последствия пандемии и даже продемонстрировать рост, а лекарства производства украинских компаний, в частности "Дарницы", "Фармака" и "Артериума", в 2020 году экспортировались в 50 стран мира. По данным справочника "Фармацевтика Украины", в прошлом году объемы экспорта только в Казахстан, Азербайджан и Узбекистан вместе взятые достигли $110 млн.

Но в Евросоюзе, который обычно зависит от поставок лекарственных средств из-за границы, украинская продукция почти отсутствует из-за непризнания сертификатов GMP (Good Manufacturing Practice), выданных именно в Украине, пишут авторы статьи.

Представители фармкомпаний уверяют, что качество лекарственных средств украинского производства, а также производственные мощности полностью отвечают требованиям стран Евросоюза и способны удовлетворить потребности европейских пациентов, но для реализации продукции в ЕС сертификацию GMP приходится проходить снова уже по европейскому механизму.

"Прежде всего, речь идет о подготовленности украинских фармкомпаний к требованиям законодательства ЕС соответствовать стандартам GMP. Европейское законодательство наиболее придирчиво толкует международные стандарты GMP, что соответствует общему духу высоких стандартов безопасности потребителей, в данном случае пациентов", – отметил директор европейского офиса Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA) Назар Бобицкий.

Чтобы преодолеть юридический барьер, Украине необходимо заключить с ЕС соглашение АСАА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) – так называемый "промышленный безвиз", касающийся именно лекарств. Такое соглашение может быть заключено только в отношении товаров из перечня приложения III Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, но лекарственных средств пока в этом списке нет.

Таким образом, то, насколько быстро украинские лекарства начнут присутствовать на европейском рынке, зависит от органов государственной власти, участвующих в пересмотре условий Соглашения об ассоциации, сказано в публикации.

“С международно-правовой точки зрения алгоритм расширения сферы действия приложения III, другими словами – расширения сферы действия будущего соглашения АСАА, достаточно понятен. Дело сейчас зависит от политической воли ЕС пойти навстречу Украине. Мы должны убедить Брюссель в том, что распространение "промышленного безвиза" на лекарственные средства из Украины – это также в интересах Европы, европейских производителей лекарств, в конце концов – европейских пациентов, – подчеркнул директор по регуляторным и юридическим отношениям компании "Дарница" Сергей Бобылев. – Для этого украинский фармацевтический сектор должен объединить усилия с Кабинетом Министров, Минэкономики, Минздравом в большой работе по лоббированию институтов ЕС".

"Мы можем расширить экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, расширить свое присутствие в ЕС. Украинская "фарма" к этому готова – как по имеющимся мощностям, так и по качеству продукции", – добавил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. – Очередь за властью. Наше государство должно сделать большую домашнюю работу, подготовить и подписать соглашения с Евросоюзом, которые откроют украинским лекарствам широкий доступ к этому ключевому рынку".

Теги: Украина, бизнес, лекарства, Соглашение об ассоциации, Дмитрий Шимкив, Голос України, законодательство, торговля, фармацевтика, Фармак, промышленный безвиз, Darnitsa Group
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном
"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном
"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"
"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"
"Когда не ведаешь, что ты с придурью". Маша Распутина удивилась цвету собственных волос
"Когда не ведаешь, что ты с придурью". Маша Распутина удивилась цвету собственных волос
"Вижу только сиськи". Алина Паш оголилась для афиши фестиваля
"Вижу только сиськи". Алина Паш оголилась для афиши фестиваля
  Сестра Софии Ротару Аурика: У нас есть недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Поэтому есть материальная поддержка
  Сестра Софии Ротару Аурика: У нас есть недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Поэтому есть материальная поддержка
"Непрекращающаяся рвота, температура 40". Кристина Асмус рассказала о госпитализации своей дочери
"Непрекращающаяся рвота, температура 40". Кристина Асмус рассказала о госпитализации своей дочери
39-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера
39-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера
"Ожила девка", "Ух ты ж вау!" Певица МакSим встала на руки и раздвинула ноги над головой
"Ожила девка", "Ух ты ж вау!" Певица МакSим встала на руки и раздвинула ноги над головой
''Формы аппетитные, просто огонь". Экс-участница "ВИА Гры" крупным планом показала грудь
''Формы аппетитные, просто огонь". Экс-участница "ВИА Гры" крупным планом показала грудь
  Вышел трейлер новогодней украинской комедии с Поляковой и Dzidzio "Звезды по обмену". Видео
  Вышел трейлер новогодней украинской комедии с Поляковой и Dzidzio "Звезды по обмену". Видео
"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым
"Когда девчонку родишь?", "Как голубок с голубицей". В сети обсуждают свежее фото Собчак с Богомоловым
  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео
  "Я маленькая девочка, замуж выхожу". Тину Кароль сильно рассмешила фраза о свадьбе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (442829)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (346843)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (132946)
4
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (108846)
5
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (105452)
6
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (93367)
7
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (88846)
8
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (74267)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS