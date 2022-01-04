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В этом году Украина "промышленный безвиз" с ЕС не подпишет – вице-премьер Стефанишина

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Стефанишина пояснила, что правительство Украины пока не может инициировать официальные переговоры о "промышленном безвизе"
Стефанишина пояснила, что правительство Украины пока не может инициировать официальные переговоры о "промышленном безвизе"
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина не видит оснований надеяться, что соглашение о "промышленном безвизе" с Европейским союзом будет подписано в 2022 году. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что на следующем саммите Украина – ЕС документ еще не подпишут. 

Стефанишина отметила, что назвать конкретные даты возможного подписания сможет этим летом, когда будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения. После их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

"Прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. KPI, который бы я устанавливала на 2022 год, – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", – пояснила вице-премьер.

Контекст:

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

По итогам саммита в Брюсселе в октябре 2020 года Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Согласно тексту документа, стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В декабре 2020 года Стефанишина заявляла, что Украина и Евросоюз договорились о подписании "промышленного безвиза" для низковольтного и электромагнитного оборудования, машин и механизмов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что "промышленный безвиз" Украина и ЕС подпишут к концу 2021 года.

Президент Владимир Зеленский заявлял в октябре 2021 года, что Украина рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина – ЕС.

Теги: экономика, промышленность, Европейский союз, саммит, торговля, Евросоюз, соглашение, сотрудничество, промышленный безвиз, Ольга Стефанишина, ЕС
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