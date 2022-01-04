В этом году Украина "промышленный безвиз" с ЕС не подпишет – вице-премьер Стефанишина

Стефанишина пояснила, что правительство Украины пока не может инициировать официальные переговоры о "промышленном безвизе" Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Она подчеркнула, что на следующем саммите Украина – ЕС документ еще не подпишут.

Стефанишина отметила, что назвать конкретные даты возможного подписания сможет этим летом, когда будет завершаться работа миссий, оценивающих готовность Украины к заключению соглашения. После их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

"Прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. KPI, который бы я устанавливала на 2022 год, – это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрыми, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению", – пояснила вице-премьер.