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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда Россия перестанет надеяться на шантаж". Подоляк назвал условия для возобновления переговоров о мире

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Наиболее интенсивные бои происходят на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Медузе", которое было опубликовано 3 июня, назвал три условия для возобновления реального переговорного процесса между Украиной и Россией о прекращении боевых действий.

"Ситуация должна измениться в военном смысле. Это ключевое. ...Россия сейчас считает, что у них такая концентрация сил, что они могут нас где-то поддавить и диктовать определенные условия. Как только ситуация изменится и Россия поймет, что у них таких инструментов больше нет, будет запущен полноценный переговорный процесс", – сказал Подоляк.

Вторым условием он считает момент, "когда Россия перестанет максимально откровенно атаковать" крылатыми ракетами мирные города Украины.

"Они до сих пор это делают. Когда Россия перестанет это делать, будет понятно, что она готова к переговорному процессу. Третье [условие] – когда Россия перестанет надеяться, что они могут чего-то добиться с помощью прямого шантажа, типа: "Давайте мы разблокируем поставки продовольствия на внешнем рынке, а вы снимите с нас санкции". То есть когда Россия начнет более адекватно оценивать реальность", – объяснил Подоляк.

Советник главы ОП не исключает, что "это может случиться завтра, тут нет конкретного календарного плана".

"Судя по публичным заявлениям различных субъектов Российской Федерации, мы понимаем, что ребята, мягко говоря, наоборот, очень глубоко погружаются в неадекватность. В принципе, это тоже стратегия. Потом в рамках международного трибунала ты можешь сказать, что был в состоянии аффекта и не отдавал отчет в своих действиях. Возможно, все эти субъекты избрали для себя тактику выхода через психическое несоответствие моменту", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. Сейчас, как говорил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

В ОП подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности говорить с Путиным и еще в марте призывал главу Кремля "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси.

Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

Теги: Россия, война, военные, переговоры, вторжение, советник, шантаж, война России против Украины, ракеты, Михаил Подоляк
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