"Когда Россия перестанет надеяться на шантаж". Подоляк назвал условия для возобновления переговоров о мире

"Ситуация должна измениться в военном смысле. Это ключевое. ...Россия сейчас считает, что у них такая концентрация сил, что они могут нас где-то поддавить и диктовать определенные условия. Как только ситуация изменится и Россия поймет, что у них таких инструментов больше нет, будет запущен полноценный переговорный процесс", – сказал Подоляк.

Вторым условием он считает момент, "когда Россия перестанет максимально откровенно атаковать" крылатыми ракетами мирные города Украины.

"Они до сих пор это делают. Когда Россия перестанет это делать, будет понятно, что она готова к переговорному процессу. Третье [условие] – когда Россия перестанет надеяться, что они могут чего-то добиться с помощью прямого шантажа, типа: "Давайте мы разблокируем поставки продовольствия на внешнем рынке, а вы снимите с нас санкции". То есть когда Россия начнет более адекватно оценивать реальность", – объяснил Подоляк.

Советник главы ОП не исключает, что "это может случиться завтра, тут нет конкретного календарного плана".

"Судя по публичным заявлениям различных субъектов Российской Федерации, мы понимаем, что ребята, мягко говоря, наоборот, очень глубоко погружаются в неадекватность. В принципе, это тоже стратегия. Потом в рамках международного трибунала ты можешь сказать, что был в состоянии аффекта и не отдавал отчет в своих действиях. Возможно, все эти субъекты избрали для себя тактику выхода через психическое несоответствие моменту", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)