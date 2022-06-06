Россия лишилась в Украине 31,2 тыс. солдат – Генштаб ВСУ

Другие потери оккупантов составили:
танки – 1386 (+5);
боевые бронированные машины – 3400 (+8);
артиллерийские системы – 690 (+4);
РСЗО – 207;
средства ПВО – 96 (+1);
самолеты – 211 (+1);
вертолеты – 176 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3);
крылатые ракеты – 125 (+3);
корабли/катера – 13;
автомобильная техника и автоцистерны – 2395 (+35);
специальная техника – 53.
"Наибольшие потери противник понес на славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.