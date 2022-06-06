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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия лишилась в Украине 31,2 тыс. солдат – Генштаб ВСУ

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ВСУ продолжают уничтожать личный состав и технику врага
ВСУ продолжают уничтожать личный состав и технику врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 250 человек. Об этом 6 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 захватчиков.

Другие потери оккупантов составили:

танки – 1386 (+5);
боевые бронированные машины –  3400 (+8);
артиллерийские системы – 690 (+4);
РСЗО – 207;
средства ПВО – 96 (+1);
самолеты – 211 (+1);
вертолеты – 176 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня –  551 (+3);
крылатые ракеты – 125 (+3);
корабли/катера – 13;
автомобильная техника и автоцистерны – 2395 (+35);
специальная техника – 53.

"Наибольшие потери противник понес на славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/333762602270158

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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