ВСУ сбили самолет оккупантов в Запорожской области в день визита Зеленского. Видео

Он рассказал, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.

"Только что узнали, что ребята сбили российский самолет вблизи города Орехов. Классная работа наших ВСУ", – отметил Ермак.

Видео крушения подбитого военного самолета оккупантов опубликовал в Facebook эксперт по коммуникациям, офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

"Очередной рашистский подонок долетался. Потому что это наше небо", – подчеркнул он.

Как слышно на видео, предварительно ВСУ подбили российский самолет Су.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

5 июня ВСУ также сбили вертолет российских оккупантов в Донецкой области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивные – в районе Северодонецка Луганской области), в Харьковской области и в южной части страны.

По данным Генштаба ВСУ на 5 июня, потери российских оккупантов в войне против Украины составили около 31 150 человек. Кроме того, ВСУ сбили 210 самолетов противника.