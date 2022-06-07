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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бои в Северодонецке продолжаются, на бахмутском направлении украинские военные отбили наступление врага – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отбивают атаки и наносят потери захватчикам
Украинские военные отбивают атаки и наносят потери захватчикам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки на донецком и луганском направлениях украинские военные отбили 10 атак оккупантов, в Харьковской области россияне сосредоточились на удержании захваченных позиций. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июня.

На славянском направлении оккупанты пытаются продолжать наступление на Изюм и Славянск, обстреливают украинские позиции, ведут воздушную разведку с помощью беспилотников. 

На донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, россияне нанесли авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на северодонецком и бахмутском направлениях, отметили в Генштабе. "На бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника", – говорится в сообщении. 

На лиманском направлении россияне активных боевых действий не вели. Нанесли ракетный удар по Николаевке в 4 км к востоку от Славянска. Оккупанты хотят усилить группировку на направлениях Попасной и Николаевки и проводят там передислокацию подразделений.

"Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери", – подчеркнули в Генштабе. 

За прошедшие сутки украинские военные на донецком и луганском направлениях отбили 10 атак врага, уничтожили один танк, три артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами, а подразделения ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", отмечается в сообщении. 

На харьковском направлении россияне сосредоточили усилия на удержании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения украинских войск. Проводят дистанционное минирование местности в направлении наступления украинских военных на Рубежное.

На южнобугском направлении оккупанты заняты улучшением своего тактического положения, удержанием занятых рубежей, пополнением боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты – по складам боеприпасов в Николаевской области, уничтожили более 20 человек и до 10 единиц военной техники, сообщили в Генштабе.

"В целях восстановления утраченного положения враг при поддержке артиллерии и армейской авиации совершил наступательные действия в направлении Лозовое – Белая Криница, успеха не имел", – говорится в сводке. 

В акватории Черного моря сейчас находятся в готовности к применению ракетного вооружения три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На волынском и полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334457685533983

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

Теги: Беларусь, Донбасс, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Изюм, Рубежное, Николаевка, Попасная, война России против Украины, Бахмут
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