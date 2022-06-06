Украинские военные удерживают контроль в Северодонецке, бои идут в восточной части города – Генштаб ВСУ

"Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установить полный контроль над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ рассказали, что их воины "удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города".
Был также отражен "вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново".
"На лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке. На бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов", – отметили в ВСУ.
По данным Генштаба, для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций ВСУ оккупанты используют в районе Белогоровки диверсионно-разведывательные группы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.
Бои в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский назвал 6 июня одним из двух самых сложных участков фронта.
Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась, идут очень динамичные бои и украинские военные удерживают позиции в промзоне города.