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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные удерживают контроль в Северодонецке, бои идут в восточной части города – Генштаб ВСУ

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Активные бои идут на Донбассе
Активные бои идут на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

На Донбассе российские оккупанты сосредоточились на попытке захватить Северодонецк Луганской области. Об этом 6 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установить полный контроль над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что их воины "удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города".

Был также отражен "вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново".

"На лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке. На бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций ВСУ оккупанты используют в районе Белогоровки диверсионно-разведывательные группы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334101825569569

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

Бои в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский назвал 6 июня одним из двух самых сложных участков фронта.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что ситуация в Северодонецке ухудшилась, идут очень динамичные бои и украинские военные удерживают позиции в промзоне города.

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