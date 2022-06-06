Украинские военные удерживают контроль в Северодонецке, бои идут в восточной части города – Генштаб ВСУ

"Основные усилия враг сосредотачивает на попытках установить полный контроль над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что их воины "удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города".

Был также отражен "вражеский штурм в направлении Новоохтырки и Вороново".

"На лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке. На бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов", – отметили в ВСУ.

По данным Генштаба, для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций ВСУ оккупанты используют в районе Белогоровки диверсионно-разведывательные группы.

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