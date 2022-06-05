5 июня оккупанты обстреливали населенные пункты Донбасса и убили семь мирных жителей – штаб Объединенных сил

Оккупанты попали за сутки в 41 гражданский объект Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook

"Враг [...] наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект", – говорится в сообщении.

Украинские военные уточнили, что речь идет о 33 жилых домах, больнице, водопроводе, комбикормовом заводе, машиностроительном заводе и сельхозпредприятии.

"В результате этих обстрелов погибли семь гражданских лиц. Данные о погибших и раненых уточняются", – отметили в штабе.

В Telegrаm председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 3 июня в регионе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли три мирных жителя: двое – в Авдеевке и один – в Дружковке. Еще двое получили ранения – в тех же Авдеевке и Дружковке.

С начала отрытого вторжения России в Донецкой области оккупанты убили, по официальной информации, 473 человек, ранили – 1225. Это без учета погибших в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.

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