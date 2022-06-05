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ВОЙНА В УКРАИНЕ

5 июня оккупанты обстреливали населенные пункты Донбасса и убили семь мирных жителей – штаб Объединенных сил

Оккупанты попали за сутки в 41 гражданский объект
Оккупанты попали за сутки в 41 гражданский объект
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Fаcebook

В воскресенье, 5 июня, по состоянию на 21.00 в Донецкой и Луганской областях российские оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов. Об этом проинформировала в Facebook группировка Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"Враг [...] наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам. Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 41 гражданский объект", – говорится в сообщении.

Украинские военные уточнили, что речь идет о 33 жилых домах, больнице, водопроводе, комбикормовом заводе, машиностроительном заводе и сельхозпредприятии.

"В результате этих обстрелов погибли семь гражданских лиц. Данные о погибших и раненых уточняются", – отметили в штабе.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/385526050269378

В Telegrаm председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что 3 июня в регионе в результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли три мирных жителя: двое – в Авдеевке и один – в Дружковке. Еще двое получили ранения – в тех же Авдеевке и Дружковке.

С начала отрытого вторжения России в Донецкой области оккупанты убили, по официальной информации, 473 человек, ранили – 1225. Это без учета погибших в Мариуполе и Волновахе, подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

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