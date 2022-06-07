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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты снизили интенсивность применения авиации – Генштаб ВСУ

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ВСУ уничтожили уже 389 самолетов и вертолетов противника
ВСУ уничтожили уже 389 самолетов и вертолетов противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

Удачные действия украинских сил противовоздушной обороны заставили российских оккупантов изменить интенсивность применения боевой авиации. Об этом 7 июня проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали также, что "в связи с потерями личного состава и военной техники противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/334798485499903

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генштаба, украинские военные по состоянию на 7 июня ликвидировали около 31 360 человек личного состава российской армии, а также 212 самолетов и 177 вертолетов. За последние сутки число уничтоженных самолетов и вертолетов увеличилось на две единицы.

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, Вооруженные силы Украины, вторжение, ремонт, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, войска, российские оккупанты
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