Российские оккупанты снизили интенсивность применения авиации – Генштаб ВСУ

"Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали также, что "в связи с потерями личного состава и военной техники противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генштаба, украинские военные по состоянию на 7 июня ликвидировали около 31 360 человек личного состава российской армии, а также 212 самолетов и 177 вертолетов. За последние сутки число уничтоженных самолетов и вертолетов увеличилось на две единицы.