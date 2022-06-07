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В Беларуси хотят увеличить армию до 80 тыс. человек – Генштаб ВСУ

В Беларуси решили увеличить армию
В Беларуси решили увеличить армию
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Белорусские власти хотят увеличить численность своих вооруженных сил. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 июня.

В сводке отмечается, что на волынском и полесском направлениях в Украине сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"В рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил республики в Беларуси до 80 тыс. человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении", – говорится в сообщении. 

По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек, из которых 45 тыс. военнослужащих и 20 тыс. гражданского персонала. Около 290 тыс. человек находятся в запасе. 

Согласно рейтингу Global Firepower 2022, Беларусь по совокупной военной мощи занимает 52-е место из 142 стран мира. Украина в этом рейтинге на 22-й строчке, а Россия – на второй. По размеру оборонного бюджета Беларусь на 87-м месте, уступая всем соседям.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

В апреле ВСУ вытеснили российские войска из северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где в том числе продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

По информации Генштаба ВСУ на 6 июня, на территории Беларуси, вдоль границы с Украиной остаются отдельные подразделения войск РФ, имеющие на вооружении комплексы "Искандер-М", "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Теги: Беларусь, армия, Генштаб ВСУ, военные, войска
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