В Беларуси хотят увеличить армию до 80 тыс. человек – Генштаб ВСУ

В сводке отмечается, что на волынском и полесском направлениях в Украине сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

"В рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил республики в Беларуси до 80 тыс. человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении", – говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, численность ВС Беларуси на 2020 год составляла 65 тыс. человек, из которых 45 тыс. военнослужащих и 20 тыс. гражданского персонала. Около 290 тыс. человек находятся в запасе.

Согласно рейтингу Global Firepower 2022, Беларусь по совокупной военной мощи занимает 52-е место из 142 стран мира. Украина в этом рейтинге на 22-й строчке, а Россия – на второй. По размеру оборонного бюджета Беларусь на 87-м месте, уступая всем соседям.