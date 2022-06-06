За Украину воюют 1,5 тыс. белорусов, их число будет расти – Тихановская

Тихановская сказала, что "количество белорусских бойцов на стороне Украины точно будет расти" Фото: Полк Каліноўскага / Telegram

Отвечая на вопрос о существовании белорусского батальона добровольцев в Украине, Тихановская сказала, что когда началось полномасштабное вторжение РФ, "многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны".

Сейчас 1,5 тыс. белорусов воюют в разных украинских городах под руководством Вооруженных сил Украины, уточнила она.

Тихановская утвердительно ответила на вопрос, ожидается ли увеличение численности граждан Беларуси, воюющих за Украину. Она заявила, что "многие в Беларуси хотят помочь Украине, и сейчас они проходят обучение в других странах", но не стала конкретизировать число и страну, где они проходят обучение.

По словам Тихановской, часто речь идет о людях, у которых нет опыта участия в военных действиях.

"Точно количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", – подчеркнула она.