За Украину воюют 1,5 тыс. белорусов, их число будет расти – Тихановская

Отвечая на вопрос о существовании белорусского батальона добровольцев в Украине, Тихановская сказала, что когда началось полномасштабное вторжение РФ, "многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны".
Сейчас 1,5 тыс. белорусов воюют в разных украинских городах под руководством Вооруженных сил Украины, уточнила она.
Тихановская утвердительно ответила на вопрос, ожидается ли увеличение численности граждан Беларуси, воюющих за Украину. Она заявила, что "многие в Беларуси хотят помочь Украине, и сейчас они проходят обучение в других странах", но не стала конкретизировать число и страну, где они проходят обучение.
По словам Тихановской, часто речь идет о людях, у которых нет опыта участия в военных действиях.
"Точно количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", – подчеркнула она.
Граждане Беларуси воюют за Украину в составе полков "Пагоня" и имени Кастуся Калиновского (21 мая батальон Кастуся Калиновского объявил о преобразовании в полк). "Наша ніва" писала 15 мая, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в боевых действиях погибли шесть белорусов.