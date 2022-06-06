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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За Украину воюют 1,5 тыс. белорусов, их число будет расти – Тихановская

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Тихановская сказала, что "количество белорусских бойцов на стороне Украины точно будет расти"
Тихановская сказала, что "количество белорусских бойцов на стороне Украины точно будет расти"
Фото: Полк Каліноўскага / Telegram

Сейчас 1,5 тыс. граждан Беларуси принимают участие в войне против России на стороне Украины. Об этом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое вышло 5 июня.

Отвечая на вопрос о существовании белорусского батальона добровольцев в Украине, Тихановская сказала, что когда началось полномасштабное вторжение РФ, "многие в Беларуси подумали, что надо помогать украинцам, поэтому были организованы батальоны". 

Сейчас 1,5 тыс. белорусов воюют в разных украинских городах под руководством Вооруженных сил Украины, уточнила она. 

Тихановская утвердительно ответила на вопрос, ожидается ли увеличение численности граждан Беларуси, воюющих за Украину. Она заявила, что "многие в Беларуси хотят помочь Украине, и сейчас они проходят обучение в других странах", но не стала конкретизировать число и страну, где они проходят обучение. 

По словам Тихановской, часто речь идет о людях, у которых нет опыта участия в военных действиях. 

"Точно количество белорусских бойцов на стороне Украины будет расти", – подчеркнула она. 

Контекст:

Граждане Беларуси воюют за Украину в составе полков "Пагоня" и имени Кастуся Калиновского (21 мая батальон Кастуся Калиновского объявил о преобразовании в полк). "Наша ніва" писала 15 мая, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в боевых действиях погибли шесть белорусов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, добровольцы, война России против Украины, погибшие, Светлана Тихановская
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