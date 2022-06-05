В Молдове по запросу Беларуси задержан депутат Верховной Рады Украины

Об этом 5 июня в комментарии Deschide.MD сообщила спикер Генерального инспектората пограничной полиции страны Раиса Нович.
56-летнего нардепа отправили в СИЗО.
Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю рассказал, что власти Беларуси обвиняют Яковенко во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.
Яковенко был избран депутатом Рады в 2019 году от партии ВО "Батьківщина" по избирательному округу №52 (Донецкая область) как беспартийный. Был внефракционным. Не входит в состав ни одного парламентского комитета.