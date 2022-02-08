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90 депутатов-миллионеров в прошлом году арендовали жилье за бюджетные деньги – КИУ

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Среди 90 депутатов-миллионеров, воспользовавшихся правом компенсации, 65 членов фракции "Слуга народа"
Среди 90 депутатов-миллионеров, воспользовавшихся правом компенсации, 65 членов фракции "Слуга народа"
Фото: rada.gov.ua

В течение прошлого года 90 украинских народных депутатов-миллионеров получали компенсацию из госбюджета за аренду жилья или гостиничного номера. Об этом 4 февраля сообщил Комитет избирателей Украины.

В среднем речь идет о 20 тыс. грн ежемесячно, которые выделялись народным депутатам из бюджета Украины.

Среди 90 депутатов-миллионеров, воспользовавшихся правом на получение бюджетных средств, 65 членов фракции "Слуга народа". К примеру, бюджетную компенсацию получил народный депутат Остап Шипайло (предприниматель задекларировал 22 млн грн). Также арендовал жилье за бюджетные средства народный депутат Александр Трухин (задекларировал 20 млн грн). Получали бюджетную компенсацию и Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, задекларировавшие 8–11 млн грн денежных активов.

В списке самых богатых депутатов, воспользовавшихся бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн), Евгений Яковенко (54 млн грн) и Муса Магомедов (39 млн грн). Также в топ-10 самых богатых арендаторов жилья вошли внефракционный Сергей Магера (25 млн грн), член группы "За майбутнє" Анатолий Урбанский (19 млн грн), представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Пономарев (19 млн грн) и член фракции "Батьківщина" Олег Мейдич (14 млн грн).

"70% депутатов, арендующих жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы по аренде квартиры в Киеве. Однако несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из бюджета, воспринимаемую как своеобразный депутатский бонус", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Контекст:

Согласно статье 35 закона "О статусе народного депутата Украины", депутаты ВРУ получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, что они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ города.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, ВО Батьківщина, депутаты, Комитет избирателей Украины, народные депутаты, Алексей Кошель, Муса Магомедов, выплаты, Максим Ткаченко, Слуга народа, политик Александр Пономарев, Анатолий Урбанский, Павел Павлиш, Сергей Магера, Дмитрий Соломчук, ОПЗЖ, компенсация, Александр Трухин, Игорь Негулевский, Олег Мейдич, Олег Воронько, За майбутнє, Степан Чернявский
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