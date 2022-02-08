90 депутатов-миллионеров в прошлом году арендовали жилье за бюджетные деньги – КИУ

В среднем речь идет о 20 тыс. грн ежемесячно, которые выделялись народным депутатам из бюджета Украины.

Среди 90 депутатов-миллионеров, воспользовавшихся правом на получение бюджетных средств, 65 членов фракции "Слуга народа". К примеру, бюджетную компенсацию получил народный депутат Остап Шипайло (предприниматель задекларировал 22 млн грн). Также арендовал жилье за бюджетные средства народный депутат Александр Трухин (задекларировал 20 млн грн). Получали бюджетную компенсацию и Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, задекларировавшие 8–11 млн грн денежных активов.

В списке самых богатых депутатов, воспользовавшихся бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн), Евгений Яковенко (54 млн грн) и Муса Магомедов (39 млн грн). Также в топ-10 самых богатых арендаторов жилья вошли внефракционный Сергей Магера (25 млн грн), член группы "За майбутнє" Анатолий Урбанский (19 млн грн), представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Пономарев (19 млн грн) и член фракции "Батьківщина" Олег Мейдич (14 млн грн).

"70% депутатов, арендующих жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы по аренде квартиры в Киеве. Однако несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из бюджета, воспринимаемую как своеобразный депутатский бонус", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.