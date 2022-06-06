"Нацики, не нацики – это вопрос философский". Лукашенко заявил, что украинские военные снесут голову любому, "особенно нацики"

Об этом Лукашенко сказал 3 июня в ходе церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники, сообщается на сайте президента Беларуси.

Белорусский политик повторил российские нарративы о том, что якобы Польша "готова оттяпать" Западную Украину. Это, по мнению Лукашенко, "вызывает негативную реакцию внутри националистических сил в Украине, в том числе среди военных".

"Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю, там, нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину"… Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину", – сказал считающий себя президентом Беларуси Лукашенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)