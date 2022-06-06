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"Нацики, не нацики – это вопрос философский". Лукашенко заявил, что украинские военные снесут голову любому, "особенно нацики"

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Украинские военные снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить страну, считает Лукашенко
Украинские военные снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить страну, считает Лукашенко
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, считает, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными якобы начинается "серьезное противостояние".

Об этом Лукашенко сказал 3 июня в ходе церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники, сообщается на сайте президента Беларуси.

Белорусский политик повторил российские нарративы о том, что якобы Польша "готова оттяпать" Западную Украину. Это, по мнению Лукашенко, "вызывает негативную реакцию внутри националистических сил в Украине, в том числе среди военных".

"Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю, там, нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину"… Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину", – сказал считающий себя президентом Беларуси Лукашенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

После нападения РФ Польша приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

3 мая президент Анджей Дуда, выступая на торжествах по случаю 231-летия принятия конституции Польши, сказал, что в истории отношений двух стран начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ"

После этого представители российской власти начали рассуждать об "угрозе" для Украины со стороны Польши. Так, в начале мая "угрозу" территориальной целостности Украины со стороны Польши увидели пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая 31 мая в Казани на совещании по нацбезопасности, заявил, что "целый ряд государств" ведут работу по "расчленению" Украины, а Польша "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий".

В Офисе президента Украины (ОПУ) заявления Патрушева назвали галлюцинациями. "Правда же безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, захват, военные, нападение, угрозы, Владимир Зеленский, националисты, ВСУ, война России против Украины, президент, церемония, открытие
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