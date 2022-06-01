В ОП ответили на заявления Патрушева о том, что Польша якобы переходит к "захвату" запада Украины

Об этом он написал в Twitter 31 мая.

"Когда пропаганда становится любовницей политической элиты, сложно объективно оценивать мир. Патрушевговорит, что Польша готовится "захватить запад Украины". Классические галлюцинации росСМИ. Правда же безусловна: это Россия захватывает территорию Украины, массово убивает людей и разрушает инфраструктуру", – заявил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими".

3 мая Дуда, выступая на торжествах по случаю 231-летия принятия конституции Польши, много говорил о совместной истории Украины и Польши, благодарил местные власти и службы за решения принятые в поддержку Украины и сделал акцент на том, что хотя эта история и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб".

Он сказал, что в истории отношений двух стран начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".

После этого представители российской власти начали рассуждать об "угрозе" для Украины со стороны Польши. Так, 6 начале мая "угрозу" территориальной целостности Украины со стороны Польши увидели пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков и бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Подоляк тогда ответил, что "не все такие варвары, как Россия". "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он.

Патрушев, выступая 31 мая в Казани на совещании по нацбезопасности, заявил, что "целый ряд государств" ведут работу по "расчленению" Украины, а Польша "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий".