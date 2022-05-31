В Совбезе России заявили, что Польша переходит к захвату Западной Украины

Патрушев отметил, что западные партнеры "киевского режима" не против воспользоваться нынешней ситуацией "в корыстных интересах" и имеют "особые планы на украинские земли".

По мнению секретаря Совбеза РФ, Польша, судя по всему, "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий".

В качестве аргумента он привел визит президента Польши Анджея Дуды в Киев, а также его заявление о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".

Патрушев считает, что "целый ряд государств" ведут работу по "расчленению" Украины.

По словам секретаря Совбеза РФ, президент Украины Владимир Зеленский планирует предоставить гражданам Польши особый статус, в частности возможность занимать руководящие должности в стране.

Война России против Украины. Главное (обновляется)