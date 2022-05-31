ГОРДОН
 
 
МИР

В Совбезе России заявили, что Польша переходит к захвату Западной Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Патрушев считает, что "целый ряд государств" ведет работу по "расчленению" Украины
Патрушев считает, что "целый ряд государств" ведет работу по "расчленению" Украины
Фото: kremlin.ru

Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. Такое мнение 31 мая в Казани на совещании по нацбезопасности в Приволжье выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует российский "Интерфакс".

Патрушев отметил, что западные партнеры "киевского режима" не против воспользоваться нынешней ситуацией "в корыстных интересах" и имеют "особые планы на украинские земли".

По мнению секретаря Совбеза РФ, Польша, судя по всему, "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий".

В качестве аргумента он привел визит президента Польши Анджея Дуды в Киев, а также его заявление о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".

Патрушев считает, что "целый ряд государств" ведут работу по "расчленению" Украины.

По словам секретаря Совбеза РФ, президент Украины Владимир Зеленский планирует предоставить гражданам Польши особый статус, в частности возможность занимать руководящие должности в стране.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дуда в речи по случаю 231-летия принятия конституции Польши 6 мая выражал надежду, что Украина "будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством и, как, надеюсь, пророчески сказал Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы фактически не будет".

Зеленский, выступая 22 мая в Верховной Раде на специальном заседании с участием Дуды, заявил, что Украина и Польша в ближайшее время заключат двустороннее соглашение о совместном погранично-таможенном контроле.

"Между нами действительно не должно быть никаких границ, барьеров. Украинский и польский народы ментально давно не разделяют, так что мы решили в ближайшее время воплотить это и в двустороннем соглашении: сначала относительно общего пригранично-таможенного контроля, со временем – единой уже условной границы, когда Украина будет членом Евросоюза", – заявил президент.

В свою очередь Дуда, выступая в Раде, сказал, что пришло время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей. Он подчеркнул, что польско-украинская граница "должна объединять, а не разделять".

С начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля) Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Теги: Россия, Киев, Украина, Польша, захват, граница, Николай Патрушев, Совет безопасности РФ, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, визит, заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (62611)
2
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (43610)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (43447)
4
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38455)
5
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29005)
6
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21192)
7
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (20582)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (20098)
 
 
 
 