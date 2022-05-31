В Совбезе России заявили, что Польша переходит к захвату Западной Украины

Патрушев отметил, что западные партнеры "киевского режима" не против воспользоваться нынешней ситуацией "в корыстных интересах" и имеют "особые планы на украинские земли".
По мнению секретаря Совбеза РФ, Польша, судя по всему, "уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий".
В качестве аргумента он привел визит президента Польши Анджея Дуды в Киев, а также его заявление о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".
Патрушев считает, что "целый ряд государств" ведут работу по "расчленению" Украины.
По словам секретаря Совбеза РФ, президент Украины Владимир Зеленский планирует предоставить гражданам Польши особый статус, в частности возможность занимать руководящие должности в стране.
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Дуда в речи по случаю 231-летия принятия конституции Польши 6 мая выражал надежду, что Украина "будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством и, как, надеюсь, пророчески сказал Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы фактически не будет".
Зеленский, выступая 22 мая в Верховной Раде на специальном заседании с участием Дуды, заявил, что Украина и Польша в ближайшее время заключат двустороннее соглашение о совместном погранично-таможенном контроле.
"Между нами действительно не должно быть никаких границ, барьеров. Украинский и польский народы ментально давно не разделяют, так что мы решили в ближайшее время воплотить это и в двустороннем соглашении: сначала относительно общего пригранично-таможенного контроля, со временем – единой уже условной границы, когда Украина будет членом Евросоюза", – заявил президент.
В свою очередь Дуда, выступая в Раде, сказал, что пришло время для подписания нового соглашения о добрососедстве между Украиной и Польшей. Он подчеркнул, что польско-украинская граница "должна объединять, а не разделять".
С начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля) Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.